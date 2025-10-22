ऋषभ पंत की वजह से सरफराज खान को इंडिया ए की टीम से कर दिया गया बाहर! रिपोर्ट में बड़ा दावा

भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज सरफराज खान। (फोटो सोर्स: IANS)
Sarfaraz Khan dropped due to Rishabh Pant: भारतीय टीम के बाद अब सरफराज खान को भारत ए में भी नजरअंदाज कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों चार दिवसीय रेड बॉल सीरीज के लिए इंडिया ए टीम से बाहर रखा गया है। मुंबई के इस बल्लेबाज ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले अपने चयन की उम्मीद में लगभग 17 किलो वजन कम किया था, लेकिन बुची बाबू टूर्नामेंट में उन्हें क्वाड्रिसेप्स की चोट (जांघ की मांसपेशियों में चोट) लग गई थी, जिसके बाद उन्हें दलीप ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा था। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऋषभ पंत ही सरफराज को इंडिया ए टीम में जगह न मिलने का कारण हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले ऋषभ पंत भारत ए क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए हैं। वह दोनों मैच में 5वें नंबर खेलते नजर आएंगे। जबकि सरफराज खान भी 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं। इस वजह से वह इंडिया ए में जगह बनाने से चूक गए। चयनकर्ताओं ने उनकी जगह पंत को तरजीह दी। अब पूरी तरह से फिट सरफराज टेस्ट मैचों में वापसी के लिए रणजी ट्रॉफी 2025/26 में मुंबई की टीम से खेलेंगे।
बता दें कि सरफराज खान आखिरी बार 2024 में भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में भारत के लिए खेलते नजर आए थे। एक पारी को छोड़कर बतौर बल्लेबाज उनके लिए ये सीरीज काफी निराशाजनक सीरीज रही थी, जिसमें उन्होंने 6 पारियों में 0, 150, 11, 9, 0 और 1 रन बनाए थे। इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल सकी।
रिपोर्ट्स में चयनकर्ता के हवाले से कहा गया है कि सरफराज खान को नंबर-5 की बजाय किसी अन्य नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि नंबर-5-6 के लिए भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं। उन्हें इसके लिए मुंबई टीम प्रबंधन और उनके सबसे वरिष्ठ साथी खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे से बात करनी चाहिए कि वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं।
अगर वे पांचवें या छठे नंबर पर ही बल्लेबाजी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। भारत के पास इन स्थानों के लिए ऑलराउंडर विकल्प के रूप में ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और नितीश रेड्डी पहले से ही मौजूद हैं। वहीं, पंत के चोटिल होने पर ध्रुव जुरेल भी पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं।
