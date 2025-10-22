ऋषभ पंत की वजह से सरफराज खान को इंडिया ए की टीम से कर दिया गया बाहर! रिपोर्ट में बड़ा दावा

Sarfaraz Khan dropped due to Rishabh Pant: भारतीय टीम के बाद अब सरफराज खान को भारत ए में भी नजरअंदाज कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों चार दिवसीय रेड बॉल सीरीज के लिए इंडिया ए टीम से बाहर रखा गया है। मुंबई के इस बल्लेबाज ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले अपने चयन की उम्मीद में लगभग 17 किलो वजन कम किया था, लेकिन बुची बाबू टूर्नामेंट में उन्हें क्वाड्रिसेप्स की चोट (जांघ की मांसपेशियों में चोट) लग गई थी, जिसके बाद उन्हें दलीप ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा था। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऋषभ पंत ही सरफराज को इंडिया ए टीम में जगह न मिलने का कारण हैं।