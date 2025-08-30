Patrika LogoSwitch to English

World Championship: सात्विक-चिराग का जोरदार प्रदर्शन, नंबर-2 जोड़ी को हराकर वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में पक्का किया मेडल

43 मिनट तक चले मुकाबले में सात्विक और चिराग ने मलेशियाई जोड़ी को 21-12, 21-19 से हराया। विश्व चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी का यह दूसरा पदक होगा। भारतीय जोड़ी को पिछले साल पेरिस ओलंपिक में इसी कोर्ट पर मलेशियाई जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा था।

भारत

Siddharth Rai

Aug 30, 2025

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन चैम्पियनशिप में पक्का किया मेडल (Photo - BFI/X)

Badminton World Championship: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक पक्का कर दिया है। सात्विक और चिराग ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता आरोन चिया और सोह वूई यिक को क्वार्टर फाइनल में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश के साथ ही देश के लिए पदक पक्का कर दिया।

43 मिनट तक चले मुकाबले में सात्विक और चिराग ने मलेशियाई जोड़ी को 21-12, 21-19 से हराया। विश्व चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी का यह दूसरा पदक होगा। भारतीय जोड़ी को पिछले साल पेरिस ओलंपिक में इसी कोर्ट पर मलेशियाई जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा था।

जीत के बाद चिराग शेट्टी ने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है। यह ओलंपिक जैसा ही एक रीमैच था और मुझे लगता है कि आखिरकार हमें कुछ हद तक बदला मिल गया। यह वही कोर्ट था, वही मंच था।" उन्होंने कहा, "ठीक एक साल पहले। ओलंपिक और अब विश्व चैंपियनशिप। उनके खिलाफ खेलना हमेशा अच्छा लगता है। बड़े आयोजनों में हमारे बीच हमेशा कुछ कड़े मुकाबले होते रहे हैं। जीत हासिल करने की हमें बहुत खुशी है।"

रंकीरेड्डी ने भी अंतिम चार में जगह बनाने के लिए अपने प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "दूसरे गेम में, जब हम आगे चल रहे थे, मुझे पूरा यकीन था कि हम इतनी आसानी से नहीं जीतेंगे। वे जरूर मजबूत वापसी करेंगे। क्योंकि हम कई बार खेल चुके हैं।"

रेड्डी ने कहा, "जब हमने गेम जीते तो मुकाबला कांटे का था, लेकिन हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ खेल खेलना चाहते थे। हमारा पूरा ध्यान अपने खेल पर केंद्रित होना था। आज हमने जिस तरह से खेला, उससे वाकई खुश हूं।" शनिवार को सेमीफाइनल में चीन की 11वीं वरीयता प्राप्त चेन बो यांग और लियू यी के खिलाफ होने वाले मैच पर शेट्टी ने कहा कि वह इसे टूर्नामेंट के किसी भी अन्य मैच की तरह ही लेंगे।

शेट्टी ने कहा, "हमारा ध्यान हमेशा एक मैच पर है। चीनी जोड़ी अच्छी और मजबूत है। हम उनके खिलाफ पहले भी खेल चुके हैं। मैच का इंतजार है।" शुक्रवार को एकल में पीवी सिंधु और मिश्रित में तनिषा क्रैस्टो व ध्रुव कपिला की हार के बाद भारत की पद की उम्मीदों को झटका लगा था।

सिंधु को इंडोनेशिया की नौवीं वरीयता प्राप्त पुत्री कुसुमा वर्दानी से 14-21, 21-13, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा था। तनिषा क्रैस्टो व ध्रुव कपिला की जोड़ी को मलेशिया की दुनिया की चौथे नंबर की जोड़ी चेन तांग जी और तोह ई वेई ने 15-21, 13-21 से हराया। यह मैच 37 मिनट तक चला।

