एसबीआई लाइफ और बीसीसीआई ने 'थैंक्स-ए-डॉट' पहल के जरिए स्तन कैंसर जागरूकता को दिया बढ़ावा

इस पहल के तहत, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में खास गुलाबी जर्सी पहनी, जिस पर 'थैंक्स-ए-डॉट' का लोगो बना हुआ था। इस पहल ने दिखाया कि खेल की एकजुट करने वाली शक्ति का उपयोग महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने, स्तन की स्वयं-जांच और शीघ्र पहचान के महत्व के बारे में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कैसे किया जा सकता है, जो स्तन कैंसर के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम हैं।

भारत

Siddharth Rai

Sep 21, 2025

क्रिकेट की व्यापक पहुंच का उपयोग सामाजिक बदलाव लाने के लिए करते हुए, भारत की सबसे भरोसेमंद जीवन बीमा कंपनियों में से एक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मिलकर 'थैंक्स-ए-डॉट' पहल के माध्यम से स्तन कैंसर जागरूकता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया।

इस पहल के तहत, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में खास गुलाबी जर्सी पहनी, जिस पर 'थैंक्स-ए-डॉट' का लोगो बना हुआ था। इस पहल ने दिखाया कि खेल की एकजुट करने वाली शक्ति का उपयोग महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने, स्तन की स्वयं-जांच और शीघ्र पहचान के महत्व के बारे में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कैसे किया जा सकता है, जो स्तन कैंसर के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम हैं।

मैच से पहले, एक विशेष प्री-मैच समारोह में एसबीआई लाइफ के प्रेसिडेंट और सीडीओ, एम. आनंद, और बीसीसीआई के एक अधिकारी ने एसबीआई लाइफ के ब्रांड, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस और सीएसआर के प्रमुख, रविंद्र शर्मा, और अभिनेत्री व स्तन कैंसर से जंग जीत चुकीं महिमा चौधरी की उपस्थिति में भारतीय महिला टीम की कप्तान और खिलाड़ियों - हरमनप्रीत कौर, प्रतीका रावल, स्नेह राणा, को विशेष रूप से डिजाइन की गई 'थैंक्स-ए-डॉट' गुलाबी जर्सी सौंपी। खिलाड़ियों ने यह जर्सी मैच के दौरान पहनी, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक थी।

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट और मुख्य वितरण अधिकारी, एम. आनंद ने कहा, "एसबीआई लाइफ में, हम सिर्फ जीवन की ही नहीं, बल्कि सपनों और आकांक्षाओं की भी रक्षा करने में विश्वास रखते हैं। 'थैंक्स-ए-डॉट' स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को उस ज्ञान से सशक्त बनाने का हमारा एक प्रयास है जो जीवन बचा सकता है। हम बीसीसीआई और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने 'थैंक्स-ए-डॉट' गुलाबी जर्सी पहनकर इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर स्तन कैंसर जागरूकता को बढ़ावा दिया। हम ईमानदारी से उम्मीद करते हैं कि एसबीआई लाइफ और बीसीसीआई मिलकर भारत और उससे परे लाखों महिलाओं को स्तन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।"

अभिनेत्री और कैंसर से जंग जीत चुकीं महिमा चौधरी ने कहा, "एसबीआई लाइफ की 'थैंक्स-ए-डॉट' पहल से जुड़ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता को एक शैक्षिक तरीके से फैलाती है। मैंने खुद इस लड़ाई को लड़ा है, और मैं जानती हूं कि शीघ्र पहचान ही कुंजी है। 'हग ऑफ लाइफ' महिलाओं को हर महीने स्तन की स्वयं-जांच करने की याद दिलाता है।"

पूरे साल, एसबीआई लाइफ जमीनी स्तर पर यह पहल जारी रखेगा ताकि बातचीत चलती रहे, महिलाओं को सक्रिय आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और स्तन स्वास्थ्य के प्रति एक स्थायी व्यवहारिक बदलाव को बढ़ावा दिया जा सके।

21 Sept 2025 03:19 pm

