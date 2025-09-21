एसबीआई लाइफ और बीसीसीआई ने ‘थैंक्स-ए-डॉट’ पहल के जरिए स्तन कैंसर जागरूकता को दिया बढ़ावा

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट और मुख्य वितरण अधिकारी, एम. आनंद ने कहा, "एसबीआई लाइफ में, हम सिर्फ जीवन की ही नहीं, बल्कि सपनों और आकांक्षाओं की भी रक्षा करने में विश्वास रखते हैं। 'थैंक्स-ए-डॉट' स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को उस ज्ञान से सशक्त बनाने का हमारा एक प्रयास है जो जीवन बचा सकता है। हम बीसीसीआई और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने 'थैंक्स-ए-डॉट' गुलाबी जर्सी पहनकर इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर स्तन कैंसर जागरूकता को बढ़ावा दिया। हम ईमानदारी से उम्मीद करते हैं कि एसबीआई लाइफ और बीसीसीआई मिलकर भारत और उससे परे लाखों महिलाओं को स्तन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।"