हमें बांग्लादेश के लिए बुरा लग रहा है, हम इस तरह से वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते… स्कॉटलैंड ने जारी किया बड़ा बयान

T20 World Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। स्‍कॉलैंड ने टूर्नामेंट के लिए अपनी 15 सदस्‍यीय टीम की घोषणा भी कर दी है, जो अब बांग्‍लादेश की जगह खेलती नजर आएगी। इसी बीच क्रिकेट स्कॉटलैंड की चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रुडी लिंडब्लेड ने बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने बांग्लादेश के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि बांग्‍लादेश के प्‍लेयर्स के काफी बुरा लग रहा है। हम इस तरह से वर्ल्‍ड कप नहीं खेलना चाहते थे। एक क्‍वालीफिकेशन प्रोसेस होता है और कोई भी शामिल होना नहीं चाहता।