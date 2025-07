IND vs ENG: लॉर्ड्स स्टेडियम में भारतीय क्रिकेटर को प्रवेश से रोका.. फिर दिनेश कार्तिक की लेनी पड़ी मदद

Security Official denies India Star cricketer Jitesh Sharma entry At Lord's During ind vs eng 3rd Test: शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम को लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड से 22 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले भारत और इंग्लैंड के इस अहम मुकाबले को देखने के लिए भारी संख्या में प्रशंसक उमड़े थे। इसके चलते सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, ऐसे में भारतीय क्रिकेटर जितेश शर्मा को भी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एंट्री के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वह भी तब जब उन्होंने कई बार उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को अपना परिचय देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एंट्री की अनुमति नहीं मिली। इस वजह से उन्हें पूर्व भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की मदद लेनी पड़ी।