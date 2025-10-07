Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

वनडे क्रिकेट में इस टीम ने मचाई तबाही, एबीडी ने गेंदबाजों का मार-मारकर किया बुरा हाल, 564 रन बनाकर 477 रन से जीता मैच

MCA Men's Under-19 State 50 Over Championship 2025 में सैलंगोर की टीम मोहम्‍मद अकरम एबीडी मालेक के दोहरे आतिशी शतक की बदौलत 564 रनों का विशाल स्‍कोर बना डाला। इसके जवाब में पुत्राजाया की टीम को महज 87 रन पर ढेर कर 477 रनों से बड़ी जीत दर्ज की।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 07, 2025

MCA Men's Under-19 State 50 Over Championship 2025

MCA Men's Under-19 State 50 Over Championship 2025 में मैच रेफरी के साथ सैलंगोर और पुत्राजाया अंडर 19 टीम के कप्‍तान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/MalaysiaCricket)

MCA Men's Under-19 State 50 Over Championship 2025: क्रिकेट को यूं ही अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहा जाता है, यहां कब क्‍या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अंतरराष्‍ट्रीय वनडे क्रिकेट में कभी 50 ओवर के मैच में 500 रन का आंकड़ा कोई टीम नहीं छू सकी है, लेकिन एमसीए मेंस अंडर-19 स्‍टेट 50 ओवर चैंपियनशिप 2025 में ये स्‍कोर भी पार हो गया है। ये कमाल सैलंगोर की टीम ने किया है, जिसने पुत्राजाया के खिलाफ निर्धारित 50 ओवर में 564 रन बना डाले। इतना ही नहीं उसने पुत्राजाया को महज 87 रन पर ढेर करते हुए 477 रन के बड़े अंतर से जीत भी दर्ज की। इस मैच के हीरो मोहम्‍मद अकरम एबीडी मालेक रहे, जिन्‍होंने 200 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट के साथ गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए दोहरा शतक ठोक डाला।

सैलंगोर ने मचाई तबाही

दरअसल, इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी सैलंगोर की टीम ने धमाकेदार शुरुआत की, जो अंत तक बरकरार रही। मोहम्मद अकरम एबीडी मालेक ने महज 97 गेंदों पर 11 चौकों और 23 छक्कों की मदद से 217 रन की विस्‍फोटक पारी खेली। वहीं, अब्दुल हैजद और नागिनेश्वरन स्थनाकुमरण ने भी अर्धशतक लगाए। इस तरह सैलंगोर की टीम 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 564 का विशाल स्कोर बनाने में सफल रही।

ताश के पत्‍तों की तरह 87 पर ढेर हुई पुत्राजाया

565 रन के विशाल लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पुत्राजाया की टीम शुरुआत बेहद खराब रही। इतने बड़े लक्ष्‍य को देख उसके बल्‍लेबाजों पर प्रेशर साफ नजर आया। पुत्राजाया की टीम 21.5 ओवर में महज 87 रन के स्‍कोर पर ताश के पत्‍तों की तरह ढेर हो गई। इस तरह सैलंगोर की टीम ने 477 रन के बड़े अंतर से मुकाबले को एकतरफा अपने नाम किया।

एबीडी ने किया कमाल

एबीडी ने अपनी पारी में 11 चौके और 23 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं। इस तरह उन्‍होंने 217 रन की विस्‍फोटक पारी में 182 रन तो बाउंड्री से बनाए हैं। उन्‍होंने महज 97 गेंदों पर 200 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए दोहरा शतक लगाया है। शायद ही किसी बल्‍लेबाज ने वनडे क्रिकेट में इतनी तेज दोहरा शतक लगाया हो। एबीडी को उनके हैरतअंगेज दोहरे शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

07 Oct 2025 09:25 am

Hindi News / Sports / Cricket News / वनडे क्रिकेट में इस टीम ने मचाई तबाही, एबीडी ने गेंदबाजों का मार-मारकर किया बुरा हाल, 564 रन बनाकर 477 रन से जीता मैच

क्रिकेट

खेल

