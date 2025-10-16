पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिर बदलेगा कप्तान! 8 साल पहले डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर को मिल सकती है कमान

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)
पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा को टी20 कप्तानी से हटाया जा सकता है। सलमान की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने हाल ही हुए एशिया कप का फाइनल खेला, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो लगातार 3 बार भारत से हार गई। यही वजह है कि मैनेजमेंट पाकिस्तान की टी20 टीम के लिए नए कप्तान के बारे में सोच रही है। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि सलमान आगा से कप्तानी छीनकर टीम के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान को कमान सौंपी जा सकती है।
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम 3 बार भारत से टकराई और तीनों बार ही उसे मुंह की खानी पड़ी। पहले दो मुकाबले तो एकतरफा रहे लेकिन फाइनल में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर्स के फ्लॉप शो की वजह से पाकिस्तान को मैच करीब ले जाने का मौका मिला। हालांकि तिलक वर्मा की शानदार पारी ने पाकिस्तान को एशिया कप में टीम इंडिया से 3-0 से हारने पर मजबूर कर दिया। इस हार के बाद सलमान अली आगा की कप्तानी पर सवाल उठने लगे थे।
हालांकि मसला सिर्फ एशिया कप में हार का नहीं है और न ही टीम इंडिया से बुरी तरह शिकस्त खाने का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड की बेस्ट टीमों की राह पर चलते हुए एक ही खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं बनाना चाहती है। इस समय वर्ल्ड क्रिकेट की ज्यादातर बड़ी टीमें इसी राह पर चल रही हैं। भारतीय टीम के भी तीनों फॉर्मेट के 2 कप्तान हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने भी 2-2 कप्तान बनाए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लचर प्रदर्शन की वजह से 2024 टी20 वर्ल्डकप के बाद बाबर आजम से कप्तानी छीन ली गई थी। अब अगर टी20 का कप्तान बदला गया तो ये पिछले एक साल में तीसरा बदलाव होगा।
शादाब खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक 70 वनडे और 112 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। शादाब खान ने इस साल कि शुरुआत में लंदन में अपने कंधे कि सर्जरी करवाई थी। सर्जरी के बाद वह पूरी तरह फिट हो चुके हैं। शादाब खान पहले उप कप्तानी की भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन अब वह 11 से 15 नवंबर के बीच श्रीलंका के खिलाफ वह कप्तान के तौर पर वापसी कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग