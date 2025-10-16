पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिर बदलेगा कप्तान! 8 साल पहले डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर को मिल सकती है कमान

हालांकि मसला सिर्फ एशिया कप में हार का नहीं है और न ही टीम इंडिया से बुरी तरह शिकस्त खाने का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड की बेस्ट टीमों की राह पर चलते हुए एक ही खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं बनाना चाहती है। इस समय वर्ल्ड क्रिकेट की ज्यादातर बड़ी टीमें इसी राह पर चल रही हैं। भारतीय टीम के भी तीनों फॉर्मेट के 2 कप्तान हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने भी 2-2 कप्तान बनाए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लचर प्रदर्शन की वजह से 2024 टी20 वर्ल्डकप के बाद बाबर आजम से कप्तानी छीन ली गई थी। अब अगर टी20 का कप्तान बदला गया तो ये पिछले एक साल में तीसरा बदलाव होगा।