PCB ने मोहम्मद रिजवान से छीनी पाकिस्तान वनडे टीम की कमान, नए कप्तान के नाम का भी किया ऐलान

Pakistan New ODI Captain: पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप को देखते हुए टीम में एक बड़ा बदलाव किया है। उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में मोहम्‍मद रिजवान की जगह तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को टीम का नया वनडे कप्‍तान नियुक्‍त किया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 21, 2025

Pakistan New ODI Captain

एक मैच के दौरान विकेट का जश्‍न मनाते पाकिस्‍तानी खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

Pakistan New ODI Captain: पाकिस्‍तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्‍ट के बाद 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस वनडे सीरीज से पहले पाकिस्‍तान की टीम में एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की जगह नया वनडे कप्तान नियुक्त किया है। पीसीबी ने सोमवार देर रात को यह घोषणा की है। बोर्ड ने पुष्टि की कि शाहीन की नियुक्ति इस्लामाबाद में हुई एक बैठक के बाद की गई है, जिसमें सफेद गेंद के मुख्य कोच माइक हेसन, हाई परफॉर्मेंस निदेशक आकिब जावेद और चयन समिति के सदस्य शामिल थे।

शाहीन अफरीदी का सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन

पीसीबी की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि आगामी सीरीज के लिए शाहीन अफरीदी की नियुक्ति इस्लामाबाद में हुई एक बैठक के बाद तय की गई। 25 वर्षीय बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के नेतृत्व की भूमिका में एक मजबूत रिकॉर्ड है। उन्‍होंने 66 वनडे और 92 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 249 विकेट और 32 टेस्ट मैचों में 120 विकेट (रावलपिंडी में जारी दूसरे टेस्ट को छोड़कर) लिए हैं।

रिजवान की कप्‍तानी में 45% वनडे जीता पाकिस्‍तान

मोहम्‍मद रिजवान के बात करें तो उन्‍होंने बतौर कप्तान अपने 20 वनडे मैचों में टीम को 9 में जीत और 11 में हार दिलाई है। उनका जीत का प्रतिशत 45 रहा। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के प्रशासन की कप्तानी में बार-बार बदलाव के लिए आलोचना की गई है। वह 2024 की शुरुआत में शाहीन को हटाकर बाबर को वापस लाए थे और फिर कुछ महीने पहले रिजवान को नियुक्त किया था।

2027 के वर्ल्‍ड कप की तैयारी

ये नया कदम पाकिस्तान के 2027 विश्व कप की तैयारी के लिए एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है, जिससे शाहीन को इस बड़े टूर्नामेंट से पहले कप्तान के रूप में पूरी आज़ादी मिल सकती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला अब कुछ दिन ही दूर है, ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि शाहीन अपनी नई भूमिका में कैसे ढलते हैं। 50 ओवर के प्रारूप में टीम की अगुवाई करते हुए अपनी मुख्य गेंदबाज़ी की ज़िम्मेदारी कैसे निभाते हैं।

21 Oct 2025 07:35 am

