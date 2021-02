43 की उम्र में शाहिद अफरीदी ने दिखाई इतनी फुर्ती, रॉकेट थ्रो का वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। पाकिस्तान सुपर लीग 2021 (Pakistan Super League 2021) में 43 साल हो चुके दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने रॉकेट थ्रो पर ऐसा रन आउट किया जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। दरअसल, इस्लामाबाद यूनाइटेड (Islamabad United) और E-MITRA NEW मुल्तान सुल्तान्स (Multan Sultans) के बीच खेले गए PSL मुकाबले में शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने इफ्तेखार अहमद (Iftikhar Ahmed) का जबरदस्त रन आउट किया।

रन आउट का वीडियो वायरल

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने अपने रॉकेट थ्रो पर इफ्तेखार अहमद (Iftikhar Ahmed) को एक रन के निजी स्कोर पर रन आउट कर दिया। सोशल मीडिया पर शाहिद अफरीदी के इस रन आउट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 43 साल की उम्र में शाहिद की ऐसी फुर्ती देख लोग उनकी फिटनेस के कायल हुए जा रहे हैं।

हुसैन तलत को किया रन आउट

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने 20 ओवर में 150 रन बनाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 151 रनों का टारगेट दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 10 ओवर में 4 विकेट पर 74 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहिद अफरीदी ने गेंद डाली और हुसैन तलत रन के लिए दौड़े लेकिन अफरीदी के चुस्त थ्रो के सामने तलत बेबस नजर आएं। इसके बाद अफरीदी ने दौड़ते हुए डायरेक्ट थ्रो मार दिया और इफ्तेखार अहमद को रन आउट कर दिया।

अफरीदी का थ्रो नहीं दिला सका टीम को जीत

भले ही अफरीदी ने शानदार थ्रो कर तलत को पवेलियन का रास्ता दिखाया हो, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 71 रनों की पारी खेली। जबकि कार्लोज ब्रेथवेट ने 22 रन बनाए। इस्लामाबाद की टीम भी 74 रन पर 6 विकेट गंवा चुका थी, लेकिन लेविस ग्रेगॉरी ने 49 रन की नाबाद पारी खेलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत दिला दी।

CRAZY RUN OUT BY AFRIDI 😲

The Sultans dugout is overjoyed! #MatchDikhao l #HBLPSL6 I #IUvMS pic.twitter.com/JcBcgRButP