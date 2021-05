पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शाहिद अफरीदी की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी पीठ में चोट लगी है,जिसकी वजह से ही मुल्तान सुल्तान्स के स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग-6 के अबू धाबी चरण नहीं खेल पाएंगे। शाहिद अफरीदी पीएसएल के आगामी 6 मैचों के लिए कराची में प्रशिक्षण ले रहे थे। प्रशिक्षण के दौरान अफरीदी को उनकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव हुआ। जांच के बाद डॉक्टरों ने अफरीदी को आराम की सलाह दी है।

तस्वीर पोस्ट कर दी जानकारी

हाल ही शाहिद अफरीदी ने अपनी पीठ के दर्द और पीएसएल 2021 के बचे हुए मैच से बाहर होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। अफरीदी ने अपनी ऐ तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया। इस तस्वीर में अफरीदी किसी जांच केन्द्र पर टेस्ट कराते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा,'दुर्भाग्य से मुझे आराम की सलाह दी गई है और मैं अपनी टीम मुल्तान सुल्तांस के साथ नहीं जा सकता।' साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस हुआ और डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ा। अब वे अपनी टीम के साथ नहीं जा सकता। उन्होंने लिखा कि वे टूटे हुए हैं क्योंकि वे अभ्यास कर रहे थे और वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे थे।

While training for the remainder of @thePSLt20, I felt lower back pain & had to consult a doctor. Unfortunately I have been advised to rest and can no longer accompany my team @MultanSultans. I am heartbroken 💔 as I was practicing and training really hard. pic.twitter.com/OjaHD1w9cg