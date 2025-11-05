Shahrukh Khan question Rinku Singh about marriage: बॉलीवुड अभिनेता और कोलकाता नाइट राइडर्स के सहमालिक शाहरुख खान ने हाल ही में अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। उनके जन्मदिन पर उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका समेत क्रिकेट जगत के कई दिग्‍गजों ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर किंग खान ने अपने कुछ फैंस से भी मुलाकात की। इनमें सबसे ज्‍यादा चर्चा में केकेआर स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह पोस्‍ट हुआ है। रिंकू ने शाहरुख को एक्‍स पर पोस्‍ट में लिखा "अब तक का सबसे बेहतरीन! जन्मदिन मुबारक हो @iamsrk सर।" इस पर शाहरुख ने "धन्यवाद रिंकू। ढेर सारा प्यार... और शादी कब है?" उनका ये रिएक्‍शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है।