शादी कब है… शाहरुख खान ने रिंकू सिंह से किया सवाल तो वायरल हुआ ये मजेदार रिएक्‍शन

Shahrukh Khan question Rinku Singh about marriage: केकेआर के स्‍टार बल्‍लेबाज रिंकू सिंह इन दिनों ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर है और फैंस के बीच चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन, इसकी वजह उनका ऑस्‍ट्रेलिया दौरा नहीं, बल्कि बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान हैं, जिन्‍होंने रिंकू से उनकी शादी को लेकर सवाल किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 05, 2025

Shahrukh Khan question Rinku Singh about marriage

क्रिकेटर रिंकू सिंह और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/rinkusingh235)

Shahrukh Khan question Rinku Singh about marriage: बॉलीवुड अभिनेता और कोलकाता नाइट राइडर्स के सहमालिक शाहरुख खान ने हाल ही में अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। उनके जन्मदिन पर उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका समेत क्रिकेट जगत के कई दिग्‍गजों ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर किंग खान ने अपने कुछ फैंस से भी मुलाकात की। इनमें सबसे ज्‍यादा चर्चा में केकेआर स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह पोस्‍ट हुआ है। रिंकू ने शाहरुख को एक्‍स पर पोस्‍ट में लिखा "अब तक का सबसे बेहतरीन! जन्मदिन मुबारक हो @iamsrk सर।" इस पर शाहरुख ने "धन्यवाद रिंकू। ढेर सारा प्यार... और शादी कब है?" उनका ये रिएक्‍शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है।

इसी महीने होने वाली थी शादी

रिंकू सिंह की सगाई समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से जून 2025 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी। इस जोड़े की शादी पहले इसी साल नवंबर में होने वाली थी, लेकिन रिंकू के क्रिकेट शेड्यूल के कारण इसे अगले साल के लिए टाल दिया गया है। हालांकि अभी तक तारीख सामने नहीं आ सकी है।

इस तरह शुरू हुई रिंकू और प्रिया के रिश्‍ते की शुरुआत

बता दें कि अगस्त की शुरुआत में एक इंटरव्यू के दौरान रिंकू सिंह ने खुलासा किया था कि प्रिया सरोज के साथ उनके रिश्‍ते की शुरुआत कैसे हुई थी। उन्‍होंने बताया कि 2022 में कोविड के दौरान ये शुरू हुआ, जब वह आईपीएल के लिए मुंबई में थे। मेरा एक फैन पेज था, जिसने प्रिया की एक फोटो डाली थी, जिसमें उनके गांव में मतदान की चर्चा थी। प्रिया की बहन फोटो और वीडियो शूट करती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने मदद के लिए फैन पेज से एक तस्वीर डालने को कहा था।

'जब मैंने तस्वीर देखी तो...'

रिंकू ने बताया कि जब मैंने तस्वीर देखी तो वह पसंद आ गई और मुझे लगा कि वह मेरे लिए बिल्कुल सही है। मैंने उसे मैसेज करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा कि यह सही नहीं होगा। उन्‍होंने आगे बताया कि उसे मेरी कुछ तस्वीरें पसंद आईं। फिर मैंने उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और इस तरह यह सब शुरू हुआ। फिर हम बात करने लगे। एक-दो हफ्ते में हम रोजाना नियमित रूप से बात करने लगे, मैचों से पहले बात करने लगे। इस तरह मुझे 2022 से प्यार का एहसास होने लगा।

ज्ञात हो कि लखनऊ में इस जोड़े की सगाई में उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे। उनकी बहुप्रतीक्षित शादी, हालांकि स्थगित कर दी गई है, अगले साल होने की उम्मीद है। शाहरुख खान के शरारती रिएक्‍शन ने इस उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

