KKR के 12th मैन ने जीता नेशनल अवॉर्ड! चक दे इंडिया और चमत्कार जैसी मूवी से फैंन को कर चुके हैं एंटरटेन

यूं तो शाहरुख खान ने कई सुपरहिट मूवी की हैं लेकिन स्पोर्ट्स फैंस के लिए उन्होंने एक ऐसी फील्म की, जिसके गाने की बिना शायद की कोई क्रिकेट मैच खेला जाता है। साल 2007 में शाहरुख खान ने चक दे इंडिया मूवी में एक हॉकी कोच का किरदार निभाया था, जिसमें उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों से आई वूमेंस प्लेयर के साथ एक टीम बनाई, जो आखिर में जाकर वर्ल्डकप जीत लेती है। इस फील्म का टाइटल सॉन्ग हॉकी से ज्यादा क्रिकेट मैचों के दौरान सुना जाता है और स्टेडियम में बजता भी है।