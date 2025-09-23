KKR के 12th मैन ने जीता नेशनल अवॉर्ड! चक दे इंडिया और चमत्कार जैसी मूवी से फैंन को कर चुके हैं एंटरटेन

Shahrukh Khan Wins National Award 2025: मंगलवार को 33 साल लंबे करियर में पहली बार बॉलीवुड स्टार शहरुख खान को नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला। ये खबर एंटरटेनमेंट जगत में आग की तरह फैली। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा, "यह अवॉर्ड सिर्फ मेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि उन लाखों फैंस की दुआओं का नतीजा है। 'जवान' में मैंने एक जेलर से विगिलेंटे बने एक आम आदमी की भूमिका निभाई, जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ता है। डायरेक्टर अतली और पूरी टीम को धन्यवाद।"
यूं तो शाहरुख खान ने कई सुपरहिट मूवी की हैं लेकिन स्पोर्ट्स फैंस के लिए उन्होंने एक ऐसी फील्म की, जिसके गाने की बिना शायद की कोई क्रिकेट मैच खेला जाता है। साल 2007 में शाहरुख खान ने चक दे इंडिया मूवी में एक हॉकी कोच का किरदार निभाया था, जिसमें उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों से आई वूमेंस प्लेयर के साथ एक टीम बनाई, जो आखिर में जाकर वर्ल्डकप जीत लेती है। इस फील्म का टाइटल सॉन्ग हॉकी से ज्यादा क्रिकेट मैचों के दौरान सुना जाता है और स्टेडियम में बजता भी है।
इस फील्म ने शाहरुख को फिल्मफेयर अवॉर्ड्स दिलाया था। फिल्म क्रिटिक्स ने इसे बेस्ट स्पोर्ट्स फिल्म तक कह दिया और शाहरुख को फिल्मफेयर, आईआईएफए जैसे कई अवॉर्ड्स मिले। फिल्म के डायलॉग काफी फेमस हुए। हालांकि इससे पहले भी शाहरुख खेल पर आधारित फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के साथ चमत्कार और काजोल के साथ कुछ कुछ होता है, जैसी मूवी की है। चमत्कार में जहां शाहरुख खान क्रिकेट कोच की भूमिका निभाते नजर आए तो कुछ कुछ होता है में वह खुद बास्केटबॉल के खिलाड़ी बनते हैं।
'चक दे! इंडिया' ने महिलाओं की स्पोर्ट्स में रुचि जगाई, जबकि 'कभी हां कभी ना' ने सपनों की उड़ान सिखाई। नेशनल अवॉर्ड के बाद शाहरुख का स्टेटस और मजबूत हो गया। आने वाली 'किंग' में वे एक एक्शन हीरो बनेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स जॉनर में उनकी वापसी की उम्मीदें भी हैं।