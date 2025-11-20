वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने रचा इतिहास, तोड़े सचिन, पोंटिंग और गेल जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड

CPL 2025: कैरेबियाई बल्लेबाज शाई होप शॉट खेलते हुए। (फोटो सोर्स: IANS)
New Zealand vs West Indies, 2nd ODI; Shai Hope Record: वेस्टइंडीज की टीम अभी न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जिसका दूसरा वनडे मैच बुधवार को नेपियर के मैकलीन पार्क में खेला गया। इस मैच में कप्तान शाई होप ने 69 गेंदों पर 13 चौकों और 4 छक्कों की मदद 109 रन की नाबाद पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 19वां शतक था। इसी के साथ वे दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 12 अलग-अलग टीमों के खिलाफ वनडे में शतक लगाए हैं। हालांकि वेस्टइंडीज यह मैच हार गई लेकिन होप को अपनी इस पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।
इस पारी के साथ शाई होप ने उन महान खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया जिनके नाम वर्षों से यह उपलब्धि दर्ज थी। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल, रिकी पोंटिंग, हाशिम अमला और मार्टिन गुप्टील ने 11 अलग-अलग टीमों के खिलाफ वनडे में शतक बनाए थे। न्यूजीलैंड से पहले होप जिम्बाब्वे, भारत, बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नेपाल और इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगा चुके हैं।
12 - शाई होप
11 - सचिन तेंदुलकर
11 - रिकी पोंटिंग
11 - क्रिस गेल
11 - हाशिम अमला
11 - मार्टिन गुप्टिल
10 - सौरव गांगुली
10 - हर्शल गिब्स
10 - एबी डिविलियर्स
10 - तिलकरत्ने दिलशान
10 - इयोन मोर्गन
10 - रोहित शर्मा
वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शाई होप पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। होप और ब्रायन लारा दोनों के ही नाम वनडे में 19-19 शतक हैं। लारा ने ये शतक 258 पारियों में जड़े थे, जबकि होप ने सिर्फ 142 पारी में 19 वनडे शतक लगा दिए हैं। इस सूची में क्रिस गेल पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने 291 पारियों में 25 शतक लगाए हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने अपनी शतकीय पारी के दौरान सिर्फ 142 पारियों में 6000 रन भी पूरे किए। इस तरह वह वेस्टइंडीज के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स ने अपने वनडे करियर की 141 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। होप ने ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया है।
