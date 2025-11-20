वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने रचा इतिहास, तोड़े सचिन, पोंटिंग और गेल जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शाई होप पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। होप और ब्रायन लारा दोनों के ही नाम वनडे में 19-19 शतक हैं। लारा ने ये शतक 258 पारियों में जड़े थे, जबकि होप ने सिर्फ 142 पारी में 19 वनडे शतक लगा दिए हैं। इस सूची में क्रिस गेल पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने 291 पारियों में 25 शतक लगाए हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने अपनी शतकीय पारी के दौरान सिर्फ 142 पारियों में 6000 रन भी पूरे किए। इस तरह वह वेस्टइंडीज के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स ने अपने वनडे करियर की 141 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। होप ने ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया है।