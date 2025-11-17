एशिया कप के बाद पहली बार भारत-पाक मैच में खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से मिलाए हाथ, जानें कब-कहां हुई ये पहल, देखें Video

मैच के बाद एक-दूसरे से हाथ मिलाती भारत और पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Shake Hands in Ind vs Pak Match: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दो मुकाबले खेले गए। एक मुकाबला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में तो दूसरा मुकाबला ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप में खेला गया। राइजिंग स्टार्स में भारत ए और पाकिस्तान ए मुकाबले में खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाए। जबकि, महिला टी20 विश्व कप दृष्टिबाधित मैच में भारतीय महिला टीम ने जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिलाकर खेल भावना का परिचय दिया। ज्ञात हो कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत-पाक में तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने पाकिस्तानी खिलाडि़यों से हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद अब जाकर ये सिलसिला टूट गया है।
भारत ने रविवार को कोलंबो के कटुनायके बीओआई मैदान पर महिला टी20 विश्व कप दृष्टिबाधित मैच में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को आठ विकेट से हराया। भारत ने 10 ओवर में दो विकेट खोकर 136 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया और टूर्नामेंट में अपनी लगातार पांचवीं जीत दर्ज की।
इस टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम 135 रनों पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने तेजी से रन बनाए। कप्तान दीपिका टीसी ने 45 और अनेखा देवी ने नाबाद 64 रन बनाए। अनेखा की इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार मिला और भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया।
मैच के नतीजे से ज्यादा इस मैच में एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाते हुए दोनों देशों के बीच व्यापक तनाव को दरकिनार कर दिया। भारत और पाकिस्तान की दृष्टिबाधित टीमों ने मैच के बाद एक-दूसरे का अभिवादन किया, हालांकि इससे पहले टॉस के समय हाथ नहीं मिले।
दृष्टिबाधित महिला टीमों ने न केवल मैच के अंत में हाथ मिलाया, बल्कि एक ही बस में एक साथ मैच स्थल तक भी गईं और एक-दूसरे को बधाई दी। पाकिस्तान की कप्तान निमरा रफीक ने भारत को बधाई दी, जबकि भारतीय कप्तान टीसी दीपिका ने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला। दोनों टीमों ने एक-दूसरे की सराहना की, लेकिन उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी गई।
