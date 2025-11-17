एशिया कप के बाद पहली बार भारत-पाक मैच में खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से मिलाए हाथ, जानें कब-कहां हुई ये पहल, देखें Video

Shake Hands in Ind vs Pak Match: भारत और पाकिस्‍तान के बीच रविवार को दो मुकाबले खेले गए। एक मुकाबला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में तो दूसरा मुकाबला ब्‍लाइंड महिला टी20 वर्ल्‍ड कप में खेला गया। राइजिंग स्‍टार्स में भारत ए और पाकिस्‍तान ए मुकाबले में खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाए। जबकि, महिला टी20 विश्व कप दृष्टिबाधित मैच में भारतीय महिला टीम ने जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्‍तानी प्‍लेयर्स से हाथ मिलाकर खेल भावना का परिचय दिया। ज्ञात हो कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत-पाक में तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने पाकिस्‍तानी खिलाडि़यों से हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद अब जाकर ये सिलसिला टूट गया है।