शाकिब अल हसन ने रचा इतिहास, टी20 में ये बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

Shakib al Hasan new World Record: बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन अब सिर्फ टी20 क्रिकेट लीग खेलते हैं। जहां उन्‍होंने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस ऑलराउंडर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) में एंटीगुआ और बारबुडा बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स मुकाबले में तीन विकेट के साथ टी20 में अपने 502 विकेट पूरे कर लिए हैं। वह टी20 में 500+ विकेट लेने वाले अब दुनिया के 5वें क्रिकेटर बन गए हैं। इसके साथ ही शाकिब खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में 7500 रन और 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर ड्वेन ब्रावो हैं, जिनके नाम टी20 में 6970 रन और 631 विकेट हैं।