शाकिब अल हसन ने रचा इतिहास, टी20 में ये बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

Shakib al Hasan new World Record: बांग्‍लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का जादू सीपीएल 2025 में सिर चढ़कर बोल रहा है। उन्‍होंने टी20 क्रिकेट में इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

भारत

lokesh verma

Aug 25, 2025

Shakib al Hasan new World Record
बांग्‍लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/CPL)

Shakib al Hasan new World Record: बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन अब सिर्फ टी20 क्रिकेट लीग खेलते हैं। जहां उन्‍होंने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस ऑलराउंडर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) में एंटीगुआ और बारबुडा बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स मुकाबले में तीन विकेट के साथ टी20 में अपने 502 विकेट पूरे कर लिए हैं। वह टी20 में 500+ विकेट लेने वाले अब दुनिया के 5वें क्रिकेटर बन गए हैं। इसके साथ ही शाकिब खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में 7500 रन और 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर ड्वेन ब्रावो हैं, जिनके नाम टी20 में 6970 रन और 631 विकेट हैं।

महज 11 रन देकर चटकाए तीन विकेट

इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करते हुए शाकिब ने पैट्रियट्स के मध्यक्रम को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई। उनका पहला शिकार सीपीएल 2025 के नवीनतम खिलाड़ी पाकिस्तान के वनडे कप्तान मोहम्मद रिज़वान थे, जिन्हें उन्होंने 30 रन पर आउट कर दिया। अपने अगले ओवर में उन्होंने काइल मायर्स और नवियन बिदाईसी के विकेट चटकाए। शाकिब ने अपना स्पेल 11/3 के साथ पूरा किया।

7574 रन और 502 विकेट लेने वाले पहले ऑलराउंडर

एंटीगुआ और बारबुडा के खिलाफ मैच में, उन्होंने 25 रनों की पारी भी खेली जिसमें दो छक्के और एक चौका शामिल था। शाकिब के बल्ले से टी20 में 7574 रन हैं और उनका औसत 21.03 है। वह अब टी20 के इतिहास में 7500 रन और 500+ लेने वाले दुनिया के पहले ऑलराउंडर बन गए हैं।

राशिद और ब्रावो के क्‍लब में हुए शामिल

एंटीगुआ और बारबुडा के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के साथ, शाकिब अब राशिद खान, ड्वेन ब्रावो, सुनील नरेन और इमरान ताहिर के साथ टी20 में 500+ विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। शाकिब के नाम अब 457 टी20 मैचों में 502 विकेट हैं और उनका औसत 21.43 है। 

दुनिया भर की टी20 लीग में खेलते हैं शाकिब

बता दें कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अक्टूबर 2024 से राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं हैं। वह केवल दुनिया भर की टी20 लीगों में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें विटैलिटी ब्लास्ट, एमएलसी और अब कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 शामिल हैं।

