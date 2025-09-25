भारतीय क्रिकेटर्स का पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाना गलत- कांग्रेस के शशि थरूर की दो टूक राय, यूजर्स बोले – आप भाजपा की तरह…

थरूर ने सोशल मीडिया पर भी अपने इस कॉलम को शेयर किया है। इसपर कमेन्ट करते हुए एक्स पर एक यूजर ने लिखा, "शानदार आर्टिकल, ज़रा तर्क की आवाज़ बनिए, बीजेपी की तरह अस्थिर व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "खिलाड़ियों को तभी मैदान में उतरना चाहिए जब वे विरोधी टीम के झंडे या राष्ट्रगान के समय सम्मानजनक व्यवहार करने और मैच के बाद हाथ मिलाने के लिए तैयार हों। अगर वे ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें प्रतियोगिता से अलग हो जाना चाहिए और अपने विचार जताने के लिए कोई और मंच तलाशना चाहिए।"