मुंबई इंडियंस के पूर्व स्टार की फिसली जुबान, लाइव मैच में शान मसूद के बता दिया…, सोशल मीडिया पर मजे ले रहे लोग

Shaun Pollock slip of tongue: साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले दिन स्टंप तक पांच विकेट के नुकसान पर 313 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से इमाम उल हक ने 93 रन, कप्तान शान मसूद ने 76 रन, मोहम्‍मद रिजवान ने 62* रन और सलमान आगा ने 52* रन बनाए। जबकि पूर्व कप्तान बाबर आजम 23 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इस मैच के पहले दिन एक ऐसी घटना भी घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हुआ यूं कि कमेंट्री के दौरान साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान शान पोलक की जुबान फिसल गई और उन्होंने गलती से शान मसूद को भारत का कप्तान कह दिया। आइये आपको भी बताते हैं कि पूरा मामला क्या है?