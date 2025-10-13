Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

मुंबई इंडियंस के पूर्व स्टार की फिसली जुबान, लाइव मैच में शान मसूद के बता दिया…, सोशल मीडिया पर मजे ले रहे लोग

Shaun Pollock slip of tongue: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में चौंकाने वाली घटना घटी है। इस मैच के दौरान मुंबई इंडियंस के पूर्व स्टार खिलाड़ी शॉन पोलक ने गलती से शान मसूद को भारत का कप्तान बता दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देख लोग उनके मजे ले रहे हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 13, 2025

Shaun Pollock slip of tongue

पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज इमाम उल हक और शान मसूद। (फोटो सोर्स: ESPN)

Shaun Pollock slip of tongue: साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले दिन स्टंप तक पांच विकेट के नुकसान पर 313 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से इमाम उल हक ने 93 रन, कप्तान शान मसूद ने 76 रन, मोहम्‍मद रिजवान ने 62* रन और सलमान आगा ने 52* रन बनाए। जबकि पूर्व कप्तान बाबर आजम 23 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इस मैच के पहले दिन एक ऐसी घटना भी घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हुआ यूं कि कमेंट्री के दौरान साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान शान पोलक की जुबान फिसल गई और उन्होंने गलती से शान मसूद को भारत का कप्तान कह दिया। आइये आपको भी बताते हैं कि पूरा मामला क्या है?

ये है पूरा मामला

दरअसल, रविवार को गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद एक दर्शकों के समूह को शान मसूद के खिलाफ अपील होने पर बाबर आजम के नारे लगाते सुना गया। 40वें ओवर में हुई इस घटना पर शॉन पोलक ने हैरानी जताते हुए कहा कि किसी को दर्शकों को याद दिलाना चाहिए कि अपने कप्तान के साथ ऐसा न करें। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वे बाबर को क्रीज पर लाने के लिए 'भारत के कप्तान' शान मसूद को आउट करवाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि हमें इन फैंस से बात करनी चाहिए।

सोशल मीडिया पर फैंस ले रहे मजे

बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को हसन अब्‍बासियन नाम के एक्‍स अकाउंट से पोस्ट किया गया है। इस वीडियो को अब तक 1.8 लाख व्यूज मिल चुके हैं। क्रिकेट फैंस इस पर जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं।

शान के आउट होने पर दर्शकों ने बजाई तालियां

शान ने इमाम उल हक (93) के साथ दूसरे विकेट के लिए 161 रनों की साझेदारी में 76 रन बनाए थे। दूसरे सत्र में प्रीनेलन सुब्रयान की गेंद पर वह एलबीडब्‍ल्‍यू आउट दे दिए गए, उन्होंने डीआरएस रिव्यू लेने का फैसला किया। जब बड़ी स्क्रीन पर अंपायर का फैसला सही दिखा और शान पवेलियन की ओर वापस लौटे तो मैदान पर मौजूद ज्यादातर दर्शकों ने तालियां बजाईं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

13 Oct 2025 09:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मुंबई इंडियंस के पूर्व स्टार की फिसली जुबान, लाइव मैच में शान मसूद के बता दिया…, सोशल मीडिया पर मजे ले रहे लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

जॉन कैम्पबेल ने भारत की सरजमीं पर रचा इतिहास, 14 साल बाद किया ये कमाल

India vs West Indies 2nd Test Day 4 Highlights
क्रिकेट

14 साल के वैभव सूर्यवंशी को बोर्ड ने दिया बड़ा तोहफा, इस टीम में मिली अहम जिम्मेदारी

Vaibhav Suryavanshi becomes Bihar Team Vice Captain
क्रिकेट

775 दिन बाद भी बाबर आज़म का खराब फॉर्म जारी, 73 पारी, 31 महीने से नहीं जड़ा कोई अंतरराष्ट्रीय शतक

क्रिकेट

IND W vs AUS W: भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स टेबल में किया बड़ा उलटफेर, जानें कौन से नंबर पर है टीम इंडिया

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

विराट कोहली IPL से लेने जा रहे हैं संन्यास? RCB के साथ खत्म किया यह कॉन्ट्रैक्ट! मैनेजमेट से कहा- अब आगे बढ़ें

Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.