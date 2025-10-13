मुंबई इंडियंस के पूर्व स्टार की फिसली जुबान, लाइव मैच में शान मसूद के बता दिया…, सोशल मीडिया पर मजे ले रहे लोग

पाकिस्तानी बल्लेबाज इमाम उल हक और शान मसूद। (फोटो सोर्स: ESPN)
Shaun Pollock slip of tongue: साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले दिन स्टंप तक पांच विकेट के नुकसान पर 313 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से इमाम उल हक ने 93 रन, कप्तान शान मसूद ने 76 रन, मोहम्मद रिजवान ने 62* रन और सलमान आगा ने 52* रन बनाए। जबकि पूर्व कप्तान बाबर आजम 23 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इस मैच के पहले दिन एक ऐसी घटना भी घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हुआ यूं कि कमेंट्री के दौरान साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान शान पोलक की जुबान फिसल गई और उन्होंने गलती से शान मसूद को भारत का कप्तान कह दिया। आइये आपको भी बताते हैं कि पूरा मामला क्या है?
दरअसल, रविवार को गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद एक दर्शकों के समूह को शान मसूद के खिलाफ अपील होने पर बाबर आजम के नारे लगाते सुना गया। 40वें ओवर में हुई इस घटना पर शॉन पोलक ने हैरानी जताते हुए कहा कि किसी को दर्शकों को याद दिलाना चाहिए कि अपने कप्तान के साथ ऐसा न करें। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वे बाबर को क्रीज पर लाने के लिए 'भारत के कप्तान' शान मसूद को आउट करवाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि हमें इन फैंस से बात करनी चाहिए।
बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को हसन अब्बासियन नाम के एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया है। इस वीडियो को अब तक 1.8 लाख व्यूज मिल चुके हैं। क्रिकेट फैंस इस पर जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं।
शान ने इमाम उल हक (93) के साथ दूसरे विकेट के लिए 161 रनों की साझेदारी में 76 रन बनाए थे। दूसरे सत्र में प्रीनेलन सुब्रयान की गेंद पर वह एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए गए, उन्होंने डीआरएस रिव्यू लेने का फैसला किया। जब बड़ी स्क्रीन पर अंपायर का फैसला सही दिखा और शान पवेलियन की ओर वापस लौटे तो मैदान पर मौजूद ज्यादातर दर्शकों ने तालियां बजाईं।
