IPL 2020 में लगातार दो शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने धवन

नई दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) आईपीएल इतिहास (ipl history) में लगातार दो शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। धवन (Dhawan) ने मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) के साथ हुए मुकाबले के दौरान यह बेमिसाल मुकाम हासिल किया। साथ ही धवन ने आईपीएल में 5000 रन भी पूरे किए। वह आईपीएल में 5000 या उससे अधिक रन बनाने वाले मात्र पांचवें बल्लेबाज हैं।

IPL 2020 KXIP vs DC: निकोलस की फिफ्टी से जीता पंजाब, नहीं काम आया धवन का शतक

ये हैं शतकधारी वीर

आईपीएल के एक सीजन में कई बल्लेबाजों ने एक से अधिक शतक लगाए हैं, लेकिन किसी ने लगातार दो शतक नहीं लगाए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने तो 2016 में चार शतक लगाए थे। इसी तरह क्रिस गेल ने आरसीबी के लिए खेलते हुए 2016 में ही दो शतक लगाए थे। हाशिम अमला ने 2017 में पंजाब के लिए दो शतक लगाए थे और शेन वाटसन ने 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए दो शतक लगाए थे।

ipl 2020 CSK vs RR: राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया

रोहित और रैना को पीछे छोड़ा

जहां तक लीग में 5000 या उससे अधिक रन बनाने की बात है तो धवन के अलावा कोहली ने 5759, चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना ने 5368 (रैना इस सीजन में नहीं खेल रहे हैं), मुम्बई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने 5158 और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने 5037 रन बनाए हैं। धवन आइपीएल में सबसे कम पारियों में 5000 रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गए हैं और इसके लिए धवन ने सुरेश रैना और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया हैं। धवन ने 5 हजार रन 168 पारियों में पूरे किए हैं। जबकि रैना ने 173 और रोहित ने 187 पारियों में ये कारनामा किया था। इस रेस में डेविड वॉर्नर सबसे आगे हैं। वॉर्नर ने ये कमाल 135 पारियों में पूरा किया था। वहीं दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 157 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी।

IPL: बेकार हुआ धवन का शतक, किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया

Back to back 100s for @SDhawan25 👏👏



He is the first player to have consecutive centuries in IPL.



Take a bow, Gabbar #Dream11IPL pic.twitter.com/yNlWGTni0Y