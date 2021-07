भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे ने शुक्रवार को अपनी गर्लफ्रेंड अंजुम खान से मुंबई में शादी कर ली। इनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं शिवम दुबे ने खुद अपनी शादी की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की। फैंस उन्हें शादी की बधाई दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। शादी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए शिवम ने लिखा, 'हमने प्यार से प्यार किया जो मोहब्बत से ज्यादा था और अब हमारी हमेशा की जिंदगी शुरू होती है, जस्ट मैरिड।'

शादी के बाद मांगने पर भड़के फैंस

शेयर की गई तस्वीरों में शिवम दुबे अपनी पत्नी अंजुम खान को अंगूठी पहना रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार, दूल्हा—दुल्हन ने दुआ भी मांगी। शिवम दुबे की दुआ मांगने वाली तस्वीरें देख कुछ लोग भड़क गए और उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों इस बात पर भी ऐतराज जताया कि अंजुम खान ने मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाया। वहीं एक यूजर ने तो इस कपल की तुलना नुसरत जहां और निखिल जैन से कर दी। नुसरत जहां ने निखिल जैन से शादी थी कि लेकिन हाल ही में दोनों अलग हो गए।

You should have married as per both religions , why only through Muslim tradition , can't understand your love ..