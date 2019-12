शोएब अख्तर ने खोल दी पाकिस्तान की पोल, दानिश कनेरिया को हिंदू होने की मिलती थी 'सजा'

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Pakistan ) में अल्पसंख्यकों पर किस कदर अत्याचार किए जाते हैं, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान में खासकर हिंदुओं की दुर्गति तो आजादी के बाद से ही होती आ रही है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ( shoaib akhtar ) ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान तक हो रही है। दरअसल, शोएब अख्तर ने एक शो में ये खुलासा किया है कि पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ( Danish kaneria ) के साथ उनकी टीम के कई खिलाड़ी भेदभाव किया करते थे, क्योंकि वो हिंदू था। शोएब के इस खुलासे को खुद दानिश कनेरिया ने भी माना है।

'हिंदू होने की वजह से खिलाड़ी नहीं खाते थे दानिश के साथ खाना'

शोएब अख्तर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अक्सर दानिश कनेरिया के साथ उनकी टीम के खिलाड़ी उसका मानसिक उत्पीड़न किया करते थे। शोएब ने बताया है कि टीम के कुछ खिलाड़ी तो दानिश के साथ खाना भी नहीं खाते थे, क्योंकि वो एक हिंदू था। हालांकि शोएब ने उन खिलाड़ियों का नाम जगजाहिर नहीं किया है।

दानिश ने बहुत जल्द नाम बताने की कही बात

शोएब के इस बयान के बाद दानिश कनेरिया ने कहा है, "मैं उनको ( शोएब अख़्तर ) इस खुलासे के लिए धऩ्यवाद देता हूं, उन्होंने जो कुछ भी कहा सही था। मैं उनसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो मेरे समर्थन में आए।" दानिश ने आगे कहा, "टीम में कुछ खिलाड़ी थे जो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं हिंदू था, मैं उनके नाम बहुत जल्द ही बताऊंगा। इससे पहले मेरे अंदर ये साहस नहीं था कि मैं ये बात बता सकूं लेकिन शोएब का बयान सुनने के बाद मेरे भीतर अब हिम्मत आ गई है कि मैं इस मामले पर अपनी बात रख सकूं।"

अख्तर ने कप्तान को दे दी थी उठाकर फेंकने की धमकी

शोएब ने आगे कहा, 'मेरे करियर में झगड़ा जो दो-तीन बंदों से हुआ, जब उन्होंने कराची, पेशावर और पंजाब की बात की तो मुझे बहुत गर्मी आती थी। यार कोई हिन्दू है न, वो खेलेगा। उसी हिन्दू ने टेस्ट सीरीज जिताई है,' शोएब ने कहा, 'बात खुल जाएगी. लेकिन, बता दूं कि कुछ प्लेयर्स ने मुझसे कहा कि ये (दानिश) यहां से खाना क्यों ले रहा है. मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें यहां से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। कप्तान होगे, तुम अपने घर के। वो तुम्हें 6-6 विकेट लेकर दे रहा है। इंग्लैंड में दानिश और शमी ने ही हमें सीरीज जिताई थी।'

