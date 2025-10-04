Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ईमानदारी से कहूं तो…रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीने जाने पर हैरान भज्जी ने उठाए सवाल

AUS vs IND: भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 19-25 अक्टूबर के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलनी है, जबकि 29 से 8 अक्टूबर के बीच दोनों देश पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 04, 2025

Rohit Sharma and Shubman Gill

क्रिकेटर रोहित शर्मा, शुभमन गिल और टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर (Photo Credit- Star Sports @X)

Harbhajan Singh on Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शनिवार को भारतीय वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम का ऐलान किया गया है। इस दौरे के लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने अप्रत्याशित कदम उठाए हुए रोहित शर्मा से वनडे टीम की कप्तानी छीन ली है। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है।

टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके 38 वर्षीय रोहित शर्मा से वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसी कड़ी में पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने शुभमन गिल को जहां बधाई दी है, वहीं रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने पर निराशा भी जाहिर की है।

हरभजन सिंह ने जियो हॉटस्टार से बातचीत में कहा, सबसे पहले शुभमन गिल को बधाई। टेस्ट में उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की। अब उन्हें वनडे टीम की जिम्मेदारी दी गई है। उनके लिए यह चुनौती होगी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वनडे की कप्तानी नहीं की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया जाना चौंकाने वाला रहा है।

शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने की बात करें तो रोहित ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ईमानदारी से कहूं तो, रोहित को कप्तान नहीं देखना मेरे लिए थोड़ी चौंकाने वाली खबर है, जबकि वे टीम में चुने गए हैं।

हरभजन सिंह ने यह भी कहा कि अगर आप 2027 वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे तो शायद छह महीने या आठ महीने या एक साल बाद सोचना चाहिए, इसके लिए बहुत समय है। मैं रोहित शर्मा के कप्तान नहीं बनने से थोड़ा निराश हूं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

04 Oct 2025 08:06 pm

Published on:

04 Oct 2025 07:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ईमानदारी से कहूं तो…रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीने जाने पर हैरान भज्जी ने उठाए सवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

टी-20 फॉर्मेट में सिर्फ बाबर आजम ही कर सके थे ऐसा, अब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने की महारिकॉर्ड की बराबरी

Mitchell Marsh
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया में नहीं चुने गए हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत, सामने आई यह वजह

Rishabh Pant and Hardik Pandya
क्रिकेट

रोहित-कोहली की वनडे टीम से भी होगी छुट्टी, संन्यास को होंगे मजबूर? चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने दिए संकेत

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

AUS vs IND: टीम इंडिया जल्द करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जाने वनडे और टी-20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

Suryakumar yadav, Shubman Gill
क्रिकेट

सूर्यकुमार यादव की भी जाएगी कप्तानी! टीम का ऐलान करने के बाद अजीत अगरकर ने कह दी ये बात

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.