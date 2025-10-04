ईमानदारी से कहूं तो…रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीने जाने पर हैरान भज्जी ने उठाए सवाल

क्रिकेटर रोहित शर्मा, शुभमन गिल और टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर (Photo Credit- Star Sports @X)
Harbhajan Singh on Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शनिवार को भारतीय वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम का ऐलान किया गया है। इस दौरे के लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने अप्रत्याशित कदम उठाए हुए रोहित शर्मा से वनडे टीम की कप्तानी छीन ली है। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है।
टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके 38 वर्षीय रोहित शर्मा से वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसी कड़ी में पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने शुभमन गिल को जहां बधाई दी है, वहीं रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने पर निराशा भी जाहिर की है।
हरभजन सिंह ने जियो हॉटस्टार से बातचीत में कहा, सबसे पहले शुभमन गिल को बधाई। टेस्ट में उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की। अब उन्हें वनडे टीम की जिम्मेदारी दी गई है। उनके लिए यह चुनौती होगी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वनडे की कप्तानी नहीं की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया जाना चौंकाने वाला रहा है।
शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने की बात करें तो रोहित ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ईमानदारी से कहूं तो, रोहित को कप्तान नहीं देखना मेरे लिए थोड़ी चौंकाने वाली खबर है, जबकि वे टीम में चुने गए हैं।
हरभजन सिंह ने यह भी कहा कि अगर आप 2027 वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे तो शायद छह महीने या आठ महीने या एक साल बाद सोचना चाहिए, इसके लिए बहुत समय है। मैं रोहित शर्मा के कप्तान नहीं बनने से थोड़ा निराश हूं।
