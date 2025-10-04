ईमानदारी से कहूं तो…रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीने जाने पर हैरान भज्जी ने उठाए सवाल

टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके 38 वर्षीय रोहित शर्मा से वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसी कड़ी में पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने शुभमन गिल को जहां बधाई दी है, वहीं रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने पर निराशा भी जाहिर की है।