Women World Cup 2025: श्रेया घोषाल महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में करेंगी परफॉर्म , एंथम ‘ब्रिंग इट होम’ में बिखेरेंगी जलवा

Women World Cup 2025: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए टिकटों की जानकारी और प्रमुख मनोरंजन योजनाओं का अनावरण किया है, जो चार भारतीय शहरों और कोलंबो, श्रीलंका में खेला जाएगा। एक बड़ी घोषणा के अनुसार, प्रसिद्ध भारतीय गायिका श्रेया घोषाल भारत और श्रीलंका के बीच टूर्नामेंट के पहले मैच से पहले, गुवाहाटी में होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी। घोषाल, जिन्होंने टूर्नामेंट का आधिकारिक गान, "ब्रिंग इट होम" भी रिकॉर्ड किया है, एक लाइव प्रस्तुति देंगी जो वैश्विक मंच पर महिला क्रिकेट की ऊर्जा, भावना और एकता का जश्न मनाएगी।