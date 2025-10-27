श्रेयस अय्यर चोट के बाद अचानक इंटरनल ब्लीडिंग के चलते आईसीयू में भर्ती

Shreyas Iyer admitted to Sydney Hospital: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे में भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को कैच लेने के दौरान चोट लग गई थी, जिसके बाद वह मैदान पर नजर नहीं आए थे। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों ने जानकारी दी है कि उन्‍हें पसलियों में चोट लगी है। आज 27 अक्‍टूबर को अचानक इंटरनल ब्‍लीडिंग के चलते उन्‍हें सिडनी के एक अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। वह फिलहाल गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में हैं। बताया जा रहा है कि अगले 6-7 दिन उन्‍हें आईसीयू में ही डॉक्‍टरों की निगरानी में रखा जाएगा।