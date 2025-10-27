श्रेयस अय्यर चोट के बाद अचानक इंटरनल ब्लीडिंग के चलते आईसीयू में भर्ती

चोट के बाद फीजियो के साथ मैदान से बाहर जाते श्रेयस अय्यर।(फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Shreyas Iyer admitted to Sydney Hospital: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे में भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को कैच लेने के दौरान चोट लग गई थी, जिसके बाद वह मैदान पर नजर नहीं आए थे। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों ने जानकारी दी है कि उन्हें पसलियों में चोट लगी है। आज 27 अक्टूबर को अचानक इंटरनल ब्लीडिंग के चलते उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह फिलहाल गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में हैं। बताया जा रहा है कि अगले 6-7 दिन उन्हें आईसीयू में ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा।
मैच के दौरान हर्षित राणा ने एलेक्स कैरी को ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट लेंथ की एक गेंद फेंकी थी। इस पर एलेक्स ने बाजुएं खोलते हुए हवा में काफी ऊपर स्लाइस कर दिया। गेंद को हवा में देख श्रेयस पीछे मुड़े और बैकवर्ड पॉइंट से वापस दौड़ते हुए ठीक समय पर जंप करते हुए कैच पकड़ लिया। गेंद थोड़ी फिसल रही थी, लेकिन श्रेयस ने कैच पकड़ने में कोई चूक नहीं की।
श्रेयस कैच पकड़ने के बाद अजीब तरह से बाईं ओर गिरे। इस दौरान उनके बाएं कूल्हे और पसलियों में चोट लग गई। वह दर्द से कराहते हुए देखे गए। यह देख फिजियो भागकर मैदान पर पहुंचे। मैदान पर चोट की जांच की। फिजियो श्रेयस अय्यर को अपने साथ मैदान से बाहर ले गए। मैच के बाद भी श्रेयस मैदान पर नजर नहीं आए।
हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि श्रेयस कम से कम तीन हफ्ते तक मैदान पर नहीं लौट सकेंगे। उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन आज सोमवार 27 अक्टूबर को आई रिपोर्ट में बताया गया है कि अय्यर की पसलियों में चोट हैं और उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग के चलते सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वह फिलहाल आईसीयू में हैं। उन्हें अगले 6-7 दिन आईसीयू में ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा सकता है।
