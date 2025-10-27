Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Shreyas Iyer Injury Update: वो कैच जिसने, श्रेयस अय्यर को ICU में पहुंचा दिया, अब अनिश्चितकाल के लिए टीम से बाहर

Shreyas Iyer Catch Video: 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे मैच में कैच पकड़ने के दौरान अय्यर चोटिल हुए थे। मैच के 34वें ऑवर में हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी ने हवाई शॉट खेला जिसको पीछे भागते हुए अय्यर ने लपक लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

मधुर मिलन राव

Oct 27, 2025

Shreyas Iyer Catch Video

श्रेयस अय्यर का शानदार कैच (फोटो- IANS)

Shreyas Iyer Injury: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पिछले 2-3 दिन अच्छे नहीं रहे हैं। मेंस टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वूमेंस टीम घर में वर्ल्डकप खेल रही है। मैदान पर खिलाड़ियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर टीम को जिताने की कोशिश की और दोनों टीम के एक एक खिलाड़ी इस वक्त चोटिल हैं। भारतीय मेंस वनडे टीम के उपकप्तान तो ICU में एडमिट हो गए हैं। श्रेयस अय्यर को कैच पकड़ते समय चोट लग गई थी। पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के चलते उन्हें सिडनी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चोट की गंभीरता देखते हुए उन्हें ICU में रखा गया है। मैच के दौरान कैच पकड़ने गए अय्यर अपनी बायीं ओर गिर गए थे। उनकी चोट पर BCCI ने ऑफिशियल अपडेट जारी की है।

कितनी गंभीर हैै अय्यर की चोट?

सोमवार को अय्यर की चोट पर BCCI ने अपडेट दी है। उसमें बताया गया है कि पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के चलते उन्हें ICU में रखा गया था। यहां स्कैन से पता चला है कि अय्यर के प्लीहा (spleen) में कट आ गया है। उन्हें 6-7 दिन ऑब्जरवेशन में रखा जाएगा। BCCI की मेडिकल टीम लगातार नजर रखे हुए है। चोट काफी गंभीर बताई जा रही है, और उनकी मैदान पर जल्द वापसी होना भी मुश्किल लग रहा है।

पकड़ा था शानदार कैच

25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे मैच में कैच पकड़ने के दौरान अय्यर चोटिल हुए थे। मैच के 34वें ऑवर में हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी ने हवाई शॉट खेला जिसको पीछे भागते हुए अय्यर ने लपक लिया। इस दौरान वे अपनी बायीं ओर गिर गए। इससे उनकी पसलियों में चोट आ गई। टीम के फिजिओ उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले गए।

चोटों से रहा है अय्यर का नाता

श्रेयस अय्यर और चोट का रिश्ता सालों से रहा है। इसके चलते वे कई बार टीम से बाहर भी होते रहे हैं। IPL में भी वे चोट के कारण एक सीजन नहीं खेले थे जिसके बाद उनके हाथ से दिल्ली की कप्तानी भी चली गई थी। भारतीय टीम में भी चोट के बाद अय्यर ने फिर से वापसी की है और टीम के उपकप्तान भी हैं। उन्हें रोहित शर्मा के बाद टीम के अगले कप्तान के रुप में देखा जा रहा था। लेकिन एक और चोट से वे टीम से अनिश्चितकाल के लिए बाहर हो गए हैं।

शानदार फॉर्म में चल रहे हैं अय्यर

भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर अभी बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही इसी सीरीज में इन्होंने दूसरे मैच में शानदार अर्द्धशतक लगाया था। वनडे में उनकी 67 पारियों में 47.82 की औसत है। इससे पहले IPL में भी अपने शानदार प्रदर्शन के चलते पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया था। IPL की 17 पारियों में 50.33 की औसत और 175 की स्ट्राइक रेट से अय्यर ने 604 रन बनाए थे। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी सर्वाधिक रनों के मामले में न्यूजीलैंड के रचिन रविन्द्र के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे, जहां पांच पारियों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

27 Oct 2025 08:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Shreyas Iyer Injury Update: वो कैच जिसने, श्रेयस अय्यर को ICU में पहुंचा दिया, अब अनिश्चितकाल के लिए टीम से बाहर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

टीम इंडिया को मिला एक और तूफानी गेंदबाज! एक मैच में झटके 10 विकेट, टेस्ट खेलना है सपना

Auqib Nabi
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान ‘नो शेकहैंड’ विवाद पर खुलकर बोले जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कही यह बात

Omar Abdullah and Suryakumar Yadav
क्रिकेट

क्रिकेट छोड़कर रील बनाने लगा ये खिलाड़ी, आज ब्लॉग से कमा रहा करोड़ों रुपए

Lakhan Arjun Rawat With Virat KOhli
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही यशस्वी जायसवाल का बड़ा फैसला, अब इस मैच में चौके-छक्के लगाते आएंगे नजर

Yashasvi Jaiswal
क्रिकेट

18 साल में 12 मैच भी नहीं जीत पाई ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया के खिलाफ शर्मनाक हैं टी20 के रिकॉर्ड

IND vs AUS T20 Head to Head
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.