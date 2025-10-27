Shreyas Iyer Injury Update: वो कैच जिसने, श्रेयस अय्यर को ICU में पहुंचा दिया, अब अनिश्चितकाल के लिए टीम से बाहर

Shreyas Iyer Injury: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पिछले 2-3 दिन अच्छे नहीं रहे हैं। मेंस टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वूमेंस टीम घर में वर्ल्डकप खेल रही है। मैदान पर खिलाड़ियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर टीम को जिताने की कोशिश की और दोनों टीम के एक एक खिलाड़ी इस वक्त चोटिल हैं। भारतीय मेंस वनडे टीम के उपकप्तान तो ICU में एडमिट हो गए हैं। श्रेयस अय्यर को कैच पकड़ते समय चोट लग गई थी। पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के चलते उन्हें सिडनी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चोट की गंभीरता देखते हुए उन्हें ICU में रखा गया है। मैच के दौरान कैच पकड़ने गए अय्यर अपनी बायीं ओर गिर गए थे। उनकी चोट पर BCCI ने ऑफिशियल अपडेट जारी की है।