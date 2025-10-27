Shreyas Iyer Injury Update: वो कैच जिसने, श्रेयस अय्यर को ICU में पहुंचा दिया, अब अनिश्चितकाल के लिए टीम से बाहर

श्रेयस अय्यर का शानदार कैच (फोटो- IANS)
Shreyas Iyer Injury: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पिछले 2-3 दिन अच्छे नहीं रहे हैं। मेंस टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वूमेंस टीम घर में वर्ल्डकप खेल रही है। मैदान पर खिलाड़ियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर टीम को जिताने की कोशिश की और दोनों टीम के एक एक खिलाड़ी इस वक्त चोटिल हैं। भारतीय मेंस वनडे टीम के उपकप्तान तो ICU में एडमिट हो गए हैं। श्रेयस अय्यर को कैच पकड़ते समय चोट लग गई थी। पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के चलते उन्हें सिडनी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चोट की गंभीरता देखते हुए उन्हें ICU में रखा गया है। मैच के दौरान कैच पकड़ने गए अय्यर अपनी बायीं ओर गिर गए थे। उनकी चोट पर BCCI ने ऑफिशियल अपडेट जारी की है।
सोमवार को अय्यर की चोट पर BCCI ने अपडेट दी है। उसमें बताया गया है कि पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के चलते उन्हें ICU में रखा गया था। यहां स्कैन से पता चला है कि अय्यर के प्लीहा (spleen) में कट आ गया है। उन्हें 6-7 दिन ऑब्जरवेशन में रखा जाएगा। BCCI की मेडिकल टीम लगातार नजर रखे हुए है। चोट काफी गंभीर बताई जा रही है, और उनकी मैदान पर जल्द वापसी होना भी मुश्किल लग रहा है।
25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे मैच में कैच पकड़ने के दौरान अय्यर चोटिल हुए थे। मैच के 34वें ऑवर में हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी ने हवाई शॉट खेला जिसको पीछे भागते हुए अय्यर ने लपक लिया। इस दौरान वे अपनी बायीं ओर गिर गए। इससे उनकी पसलियों में चोट आ गई। टीम के फिजिओ उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले गए।
श्रेयस अय्यर और चोट का रिश्ता सालों से रहा है। इसके चलते वे कई बार टीम से बाहर भी होते रहे हैं। IPL में भी वे चोट के कारण एक सीजन नहीं खेले थे जिसके बाद उनके हाथ से दिल्ली की कप्तानी भी चली गई थी। भारतीय टीम में भी चोट के बाद अय्यर ने फिर से वापसी की है और टीम के उपकप्तान भी हैं। उन्हें रोहित शर्मा के बाद टीम के अगले कप्तान के रुप में देखा जा रहा था। लेकिन एक और चोट से वे टीम से अनिश्चितकाल के लिए बाहर हो गए हैं।
भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर अभी बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही इसी सीरीज में इन्होंने दूसरे मैच में शानदार अर्द्धशतक लगाया था। वनडे में उनकी 67 पारियों में 47.82 की औसत है। इससे पहले IPL में भी अपने शानदार प्रदर्शन के चलते पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया था। IPL की 17 पारियों में 50.33 की औसत और 175 की स्ट्राइक रेट से अय्यर ने 604 रन बनाए थे। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी सर्वाधिक रनों के मामले में न्यूजीलैंड के रचिन रविन्द्र के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे, जहां पांच पारियों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए थे।
