Shreyas Iyer Health Update: ICU से बाहर आए श्रेयस अय्यर, जानें अब कैसी है तबीयत

Shreyas Iyer Health Update: भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया सिडनी वनडे में कैच लेते समय चोटिल हुए श्रेयस अय्यर को पसलियों में चोट और इंटरनल ब्‍लीडिंग के चलते सोमवार को सिडनी के एक अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था। चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्‍हें गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में रखा गया था। मंगलवार को ताजा अपडेट के अनुसार, अब श्रेयस सुरक्षित हैं। उन्‍हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थित बताई जा रही है।