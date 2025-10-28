Patrika LogoSwitch to English

Shreyas Iyer Health Update: ICU से बाहर आए श्रेयस अय्यर, जानें अब कैसी है तबीयत

Shreyas Iyer Health Update: पसलियों में चोट और अचानक इंटरनल ब्‍लीडिंग के चलते आईसीयू में भर्ती श्रेयस अय्यर की हालत अब स्थिर है। इसके साथ ही वह आईसीयू से बाहर भी आ गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 28, 2025

Shreyas Iyer Health Update

Shreyas Iyer Health Update: सिडनी के अस्‍पताल में उपचाराधीन श्रेयस अय्यर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IS_Netwrk)

Shreyas Iyer Health Update: भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया सिडनी वनडे में कैच लेते समय चोटिल हुए श्रेयस अय्यर को पसलियों में चोट और इंटरनल ब्‍लीडिंग के चलते सोमवार को सिडनी के एक अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था। चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्‍हें गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में रखा गया था। मंगलवार को ताजा अपडेट के अनुसार, अब श्रेयस सुरक्षित हैं। उन्‍हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थित बताई जा रही है।

अपडेट जारी...

Published on:

28 Oct 2025 06:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Shreyas Iyer Health Update: ICU से बाहर आए श्रेयस अय्यर, जानें अब कैसी है तबीयत

