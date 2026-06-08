‘मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा’, कप्तानी मिलते ही श्रेयस अय्यर ने भरी हुंकार, सूर्या की जगह लेने पर दिया बड़ा बयान

Shreyas Iyer India T20 Captain Statement: भारतीय क्रिकेट में इस समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का नया T20I कप्तान बनाया गया है। जिम्मेदारी मिलते ही 31 वर्षीय अय्यर बदले-बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, 'मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा।' अय्यर ने बताया कि कप्तानी की भूमिका मिलने के बाद भी वह अपनी असल पहचान नहीं खोएंगे। वह किसी और की नकल करने या किसी की परछाई में रहने के बजाय उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसने उन्हें मुंबई की कड़ी घरेलू क्रिकेट से निकालकर यहां तक पहुंचाया है।