चोट के बाद श्रेयस अय्यर का पहला वीडियो आया सामने, अपनी बहन के साथ यह चैलेंज करते हुए आए नजर

वायरल वीडियो में श्रेष्ठा अपने भाई को कहती है कि जो भी कर रही है, वह उन्हें दोहराना है। 'जॉली-जॉली वूप' नामक इस गेम में श्रेयस को श्रेष्ठा के हाथों के मूवमेंट को कॉपी करना है। लेकिन इसमें उनकी एक चाल छिपी हुई है, जिसे श्रेयस शुरुआत में समझ नहीं पाते और हर बार चूर जाते हैं। श्रेयस हर बार आखिरी ट्रिक को मिस कर देते हैं। इस दौरान उनकी मां भी उंगली ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे भी श्रेष्ठा की चाल को समझ नहीं पाती हैं। बीच चैलेंज में श्रेयस एक बार झल्लाकर छोड़ा भी देते हैं, लेकिन अंत में वे उनके हाथों के बाद नाक को छूने की ट्रिक को समझ जाते हैं। अंत में सभी हंस पड़ते हैं और वीडियो का मजेदार अंत होता है।