चोट के बाद श्रेयस अय्यर का पहला वीडियो आया सामने, अपनी बहन के साथ यह चैलेंज करते हुए आए नजर

श्रेयस अय्यर बने टीम इंडिया की वनडे टीम के उपकप्तान (फोटो- IANS)
Shreyas Iyer Viral Video: भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में कैच पकड़ने के दौरान श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे। उनकी स्प्लीन में कट आ गया था और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। उस समय उन्हें आइसीयू में भर्ती करवाया गया था। लेकिन अब उनकी हालत में सुधार आ रहा है। मेडिकल टीम के अनुसार जनवरी माह में उनकी क्रिकेट में वापसी हो सकती है।
भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अब फिट हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनका एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वे अपनी बहन श्रेष्ठा अय्यर के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें उनकी बहन उन्हें एक चैलेंज देती है, जिसमें अय्यर फंस जाते हैं और उनका रिएक्शन वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में श्रेष्ठा अपने भाई को कहती है कि जो भी कर रही है, वह उन्हें दोहराना है। 'जॉली-जॉली वूप' नामक इस गेम में श्रेयस को श्रेष्ठा के हाथों के मूवमेंट को कॉपी करना है। लेकिन इसमें उनकी एक चाल छिपी हुई है, जिसे श्रेयस शुरुआत में समझ नहीं पाते और हर बार चूर जाते हैं। श्रेयस हर बार आखिरी ट्रिक को मिस कर देते हैं। इस दौरान उनकी मां भी उंगली ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे भी श्रेष्ठा की चाल को समझ नहीं पाती हैं। बीच चैलेंज में श्रेयस एक बार झल्लाकर छोड़ा भी देते हैं, लेकिन अंत में वे उनके हाथों के बाद नाक को छूने की ट्रिक को समझ जाते हैं। अंत में सभी हंस पड़ते हैं और वीडियो का मजेदार अंत होता है।
श्रेष्ठा के इस वायरल वीडियो के नीचे क्रिकेटर युज़वेंद्र चहल ने भी कमेंट किया, 'हाय मेरे जॉली सरपंच साहब'। दरअसल चहल और अय्यर आइपीएल में एक ही फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। श्रेयस पंजाब के कप्तान हैं और वहां उन्हें 'सरपंच' निकनेम दिया गया है। श्रेयस के जॉली नेचर और श्रेष्ठा की शरारत को लोग सोशल मीडिया पर खूब पसंद कर रहे हैं और कई मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं।
