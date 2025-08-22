श्रेयस अय्यर को ODI कप्तान बनाए जाने की खबरें गलत, BCCI ने किया साफ

Shreyas Iyer, ODI Captain Rumors: कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द रोहित शर्मा को वनडे कि कप्तानी से हटाकर यह ज़िम्मेदारी श्रेयस अय्यर को देने वाला है। अब बीसीसीआई ने खुद इन सभी अफवाहों पर पूर्णविराम लगाया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने अय्यर को कप्तान बनाए जाने की रिपोर्ट का खंडन किया है।
सैकिया ने साफ कहा, "इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है, और ये सब अफवाहें हैं। श्रेयस अय्यर कप्तानी के लिए बोर्ड की पहली पसंद नहीं हैं।” उन्होंने आगे बताया कि मौजूदा टेस्ट कप्तान शुभमन गिल वनडे कप्तानी के लिए स्वाभाविक पसंद होंगे। सैकिया के इस बयान ने साफ कर दिया कि बीसीसीआई का फोकस युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों पर है, जो लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट को नेतृत्व दे सकें।
रिपोर्ट में एक अन्य बीसीसीआई अधिकारी के हवाले से कहा गया कि शुभमन गिल न केवल वनडे टीम के उपकप्तान हैं, बल्कि उनका वनडे क्रिकेट में औसत 59 का है, जो उनकी निरंतरता और क्षमता को दर्शाता है। अधिकारी ने कहा, “ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे हाल ही में टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया हो, जिसने बेहतरीन सफलताएं अर्जित की हों और जिसकी उम्र कम हो, उसे समय आने पर वनडे क्रिकेट में नेतृत्व नहीं संभालना चाहिए।” गिल की उम्र और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली उन्हें भविष्य के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है।
दूसरी ओर, रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी भी वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं और अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में मैदान पर उतरेंगे। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चयन समिति को रोहित शर्मा की फॉर्म और फिटनेस को लेकर चिंता है, खासकर अक्टूबर-नवंबर 2027 में होने वाले अगले वनडे विश्व कप के संदर्भ में। चयनकर्ता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या रोहित उस समय तक अपनी शीर्ष फॉर्म और फिटनेस बनाए रख पाएंगे।