श्रेयस अय्यर को ODI कप्तान बनाए जाने की खबरें गलत, BCCI ने किया साफ

रिपोर्ट में एक अन्य बीसीसीआई अधिकारी के हवाले से कहा गया कि शुभमन गिल न केवल वनडे टीम के उपकप्तान हैं, बल्कि उनका वनडे क्रिकेट में औसत 59 का है, जो उनकी निरंतरता और क्षमता को दर्शाता है। अधिकारी ने कहा, “ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे हाल ही में टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया हो, जिसने बेहतरीन सफलताएं अर्जित की हों और जिसकी उम्र कम हो, उसे समय आने पर वनडे क्रिकेट में नेतृत्व नहीं संभालना चाहिए।” गिल की उम्र और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली उन्हें भविष्य के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है।