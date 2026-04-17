‘श्रेयस अय्यर हैं नए ‘चेज़ मास्टर”, भारत के पूर्व ओपनर ने PBKS कप्तान की विराट कोहली से की तुलना

मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के सामने 196 रनों आका लक्ष्य रखा था, जिसे टीम ने 16.3 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब ने इस सीजन लगातार तीसरी बार 190 से ज्यादा का लक्ष्य चेज़ किया है। इन तीनों मुकाबलों में अय्यर ने अर्धशतक जड़ा है। ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने नाबाद 80 रन की शानदार पारी खेली, वहीं श्रेयस ने 35 गेंदों पर पांच चौके और चार छक्के की मदद से 66 रन बनाए।