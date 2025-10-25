श्रेयस अय्यर ने चीते की रफ्तार से पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ा ‘असंभव’ कैच, फिर चोट के चलते छोड़ना पड़ा मैदान

India vs Australia 3rd ODI Highlights: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। ऑस्‍ट्रेलिया टीम पहले बल्‍लेबाजी कर रही है। इस मुकाबले में भारत को श्रेयस अय्यर के चोटिल होने से बड़ा झटका लगा है। उन्‍होंने हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्‍स कैरी कैरी का असंभव सा दिखने वाला कैच पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ा और इसी दौरान उन्‍हें बाए कूल्‍हे में चोट लग गई और उन्‍हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। उम्‍मीद करेंगे कि वह फिट हों और बल्‍लेबाजी के लिए मैदान पर लौटे। खबर लिखे जाने तक ऑस्‍ट्रेलिया ने 40 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना लिए थे।