श्रेयस अय्यर ने चीते की रफ्तार से पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ा ‘असंभव’ कैच, फिर चोट के चलते छोड़ना पड़ा मैदान

India vs Australia 3rd ODI Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस मुकाबले में भारत को श्रेयस अय्यर के चोटिल होने से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी कैरी का असंभव सा दिखने वाला कैच पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ा और इसी दौरान उन्हें बाए कूल्हे में चोट लग गई और उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। उम्मीद करेंगे कि वह फिट हों और बल्लेबाजी के लिए मैदान पर लौटे। खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 40 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना लिए थे।
दरअसल, हर्षित राणा ने एलेक्स कैरी को 134.1 किमी/घंटा की रफ़्तार से ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट लेंथ की गेंद फेंकी थी। कैरी ने अपनी बाहें फैलाईं और हवा में काफी ऊपर स्लाइस कर दिया। श्रेयस पीछे मुड़े और बैकवर्ड पॉइंट से वापस दौड़ेते हुए सही समय पर जंप लगाई और गेंद को पकड़ लिया। हालांकि गेंद थोड़ी फिसल रही थी, लेकिन श्रेयस ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की।
श्रेयस कैच पकड़ते ही अजीब तरह से बाईं ओर गिरे और उनके बाएं कूल्हे में चोट लग गई। वह दर्द से कराह रहे थे। इसके बाद तुरंत फिजियो को बुलाया गया है। फिजियो ने मैदान पर ही उनकी चोट की जांच की। फिर श्रेयस अय्यर मैदान से बाहर चले गए। उम्मीद है कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं होगी और वह जल्दी ठीक हो जाएंगे।
