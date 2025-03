श्रेयस अय्यर ने एक साल में जीता 5वां खिताब, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कहा- हरसंभव तरीके से…

Shreyas Iyer ने पिछले 12 महीने में अपने नाम 5 खिताब कर लिए हैं, जिसमें वह कई बार कप्तान रहे तो कई टूर्नामेंट्स में बतौर बल्लेबाज के रूप में खेलते नजर आए।

भारत•Mar 13, 2025 / 09:04 am• Vivek Kumar Singh

Shreyas Iyer On 5th Title on This Year: भारत की 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीत को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ है, मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने स्वीकार किया कि आईसीसी 50 ओवर की ट्रॉफी जीतने की भावना के कारण उनके पास शब्द नहीं बचे हैं। रविवार को फाइनल में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती और टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरा खिताब जीतने वाली सबसे सफल टीम बन गई।