क्रिकेट

श्रेयस अय्यर बनेंगे वनडे टीम के कप्तान? चीफ सलेक्टर अजित अगरकर ने तोड़ी चुप्पी, कहा – वे सीनियर खिलाड़ी…

अजीत आगरकर ने श्रेयस अय्यर को इंडिया ए का कप्तान बनाए जाने को लेकर उठ रही अटकलों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अय्यर को इंडिया ए का कप्तान बनाने का मतलब यह कतई नहीं है कि उन्हें भविष्य में भारत का वनडे कप्तान बनाया जाएगा।

भारत

Siddharth Rai

Sep 25, 2025

श्रेयस अय्यर को इंडिया ए का कप्तान बनाया गया (Photo - BCCI)

भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेली जाने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को इंडिया ए का कप्तान बनाया गया है। जिसके बाद एक बार फिर अय्यर के भारतीय वनडे टीम के कप्तान बनाने की अफवाहों को हवा मिल गई।

दुबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने श्रेयस अय्यर को इंडिया ए का कप्तान बनाए जाने को लेकर उठ रही अटकलों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अय्यर को इंडिया ए का कप्तान बनाने का मतलब यह कतई नहीं है कि उन्हें भविष्य में भारत का वनडे कप्तान बनाया जाएगा। आगरकर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट प्रबंधन का वर्तमान फोकस टी20 वर्ल्ड कप 2026 और टेस्ट टीम की स्थिरता बनाए रखने पर है।

आगरकर ने कहा, "हमने वनडे फॉर्मेट को लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं की है। श्रेयस एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और वे अपनी आईपीएल फ्रेंचाइज़ी कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी भी कर चुके हैं। वे पहले भी इंडिया ए की कप्तानी कर चुके हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम उन्हें टेस्ट कप्तानी के लिए तैयार कर रहे हैं। इंडिया ए एक ऐसा मंच है, जहां हम खिलाड़ियों की नेतृत्व क्षमता को परख सकते हैं।"

अय्यर का टेस्ट करियर और पीठ की समस्या

आगरकर ने यह भी साफ किया कि अय्यर का टेस्ट टीम से बाहर होना उनके करियर का अंत नहीं है। वे वनडे फॉर्मेट में अहम भूमिका निभाते हैं और ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उन्हें तीन वनडे मैचों में अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करने का मौका मिलेगा। आगरकर ने जोर देकर कहा, "सबसे ज़रूरी है कि वे अच्छी बल्लेबाज़ी करें।"

बीसीसीआई ने हाल ही में पुष्टि की थी कि अय्यर ने अपनी बार-बार होने वाली पीठ की समस्या के कारण रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक मांगा था। 2023 में ब्रिटेन में हुई सर्जरी के बाद से उनकी पीठ की दिक्कत बनी हुई है। पिछले रणजी ट्रॉफी सीज़न में उन्होंने छोटे-छोटे स्पेल खेले, लेकिन टेस्ट जैसे लंबे फॉर्मेट की शारीरिक मांगें उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहीं। हाल ही में कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भी वे बीच में ही बाहर हो गए थे, जिसके बाद ध्रुव जुरेल ने इंडिया ए की कमान संभाली।

इंडिया ए की कप्तानी और वनडे सीरीज़

30 सितंबर से कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शुरू होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज़ में अय्यर इंडिया ए की कप्तानी करेंगे। इस फैसले के बाद कुछ लोगों ने अटकलें लगाई थीं कि अय्यर को रोहित शर्मा के वनडे उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। हालांकि, आगरकर ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि अय्यर उन कई खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें भविष्य में नेतृत्व की भूमिका के लिए परखा जा रहा है।

इंडिया ए की इस वनडे टीम में प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम जैसे युवा खिलाड़ी शामिल हैं। एशिया कप के बाद तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह भी टीम से जुड़ेंगे, जिससे आखिरी दो वनडे मैचों में टीम की ताकत और बढ़ेगी।

पहले वनडे के लिए भारत ए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, प्रियांश आर्य और सिमरजीत सिंह

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत ए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह

