श्रेयस अय्यर बनेंगे वनडे टीम के कप्तान? चीफ सलेक्टर अजित अगरकर ने तोड़ी चुप्पी, कहा – वे सीनियर खिलाड़ी…

बीसीसीआई ने हाल ही में पुष्टि की थी कि अय्यर ने अपनी बार-बार होने वाली पीठ की समस्या के कारण रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक मांगा था। 2023 में ब्रिटेन में हुई सर्जरी के बाद से उनकी पीठ की दिक्कत बनी हुई है। पिछले रणजी ट्रॉफी सीज़न में उन्होंने छोटे-छोटे स्पेल खेले, लेकिन टेस्ट जैसे लंबे फॉर्मेट की शारीरिक मांगें उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहीं। हाल ही में कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भी वे बीच में ही बाहर हो गए थे, जिसके बाद ध्रुव जुरेल ने इंडिया ए की कमान संभाली।