Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

दिल टूट गया है… भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहे पंजाब के लोगों का हाल देख भावुक हुए शुभमन गिल

Shubman Gill on Punjab Flood: पंजाब में आई बाढ़ लोगों पर कहर बनकर टूटी है। इस बाढ़ से करीब ढाई लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों का हाल देख भारतीय टेस्‍ट टीम के कप्तान शुभमन गिल भावुक हो गए। उन्होंने अपना दर्द सोशल मीडिया के माध्‍यम से साझा किया है।

भारत

lokesh verma

Sep 02, 2025

Shubman Gill
भारतीय टेस्‍ट टीम के कप्‍तान शुभमन गिल। (Photo Source: IANS)

Shubman Gill on Punjab Flood: पंजाब इस समय भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहा है। इस बाढ़ के चलते ढाई लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बाढ़ से प्रभावित पंजाब को देखकर भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का दिल टूट गया है। हालांकि, उनका मानना है कि पंजाब इस आपदा का मजबूती के साथ सामना करेगा और लोग इससे उबर जाएंगे। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को देखकर दिल टूट गया है। पंजाब हर मुसीबत से ज्यादा मजबूत है। हम इससे उबरकर फिर खड़े होंगे। मेरी प्रार्थनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मैं अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूं।

सबसे ज्यादा असर अमृतसर में

बता दें कि पंजाब में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर अमृतसर में देखने को मिला है, जहां 35 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं, फिरोजपुर में 24 हजार से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। फाजिल्का, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, कपूरथला, जालंधर, बरनाला और मोगा में भी बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला है। राज्य सरकार के बुलेटिन के अनुसार, पठानकोट में 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा और संगरूर में एक-एक मौत की घटना दर्ज की गई है। पठानकोट में तीन लोग लापता हैं।

15 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

अब तक करीब 15 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश और बाढ़ से पंजाब में जनजीवन अस्त-व्यस्त है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ स्थिति पर चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने सीएम भगवंत मान को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है।

सीएम भगवंत मान ने बताया है कि राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने और उन्हें तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने भरोसा जताया है कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हुए एक-एक पैसे के नुकसान की भरपाई करेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

02 Sept 2025 11:03 am

Published on:

02 Sept 2025 11:02 am

Hindi News / Sports / Cricket News / दिल टूट गया है… भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहे पंजाब के लोगों का हाल देख भावुक हुए शुभमन गिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट