शुभमन गिल का 2023 के बाद सबसे खराब औसत और स्ट्राइक रेट, इसके बावजूद बने टीम के उपकप्तान

Shubman Gill, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया गया है। सबसे चौंकाने वाला फैसला यह रहा कि अंतरराष्ट्रीय टी20 में लंबे समय से फ्लॉप रहे शुभमन गिल को न सिर्फ टीम में जगह दी गई है, बल्कि उन्हें उपकप्तान भी नियुक्त किया गया है। जहां श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं। ऐसे में उन्हें नज़रअंदाज़ कर गिल को मौका देना चयनकर्ताओं पर सवाल खड़े करता है।