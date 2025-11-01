शुभमन गिल के लिए इन खिलाड़ियों को किया जा रहा नजरअंदाज, आंकड़ों में गिल से भी बेहतर

शुभमन गिल पिछली 12 पारियों में एक भी अर्द्धशतक नहीं लगा पाए हैं। उन्होंने टी20 करियर में 30 पारियों में 28.73 की औसत से 747 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 141.20 का है। दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और यशस्वी जायसवाल की औसत और स्ट्राइक रेट गिल से बेहतर है। जायसवाल ने 22 पारियों में 164.31 की स्ट्राइक रेट और 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं। वहीं गायकवाड़ ने 20 पारियों में 143.53 की स्ट्राइक रेट और 39.56 की औसत से 633 रन बनाए हैं।