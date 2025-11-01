Patrika LogoSwitch to English

शुभमन गिल के लिए इन खिलाड़ियों को किया जा रहा नजरअंदाज, आंकड़ों में गिल से भी बेहतर

IND vs AUS: भारत की टी20 टीम में वापसी कर रहे ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल के आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं। वहीं चयनकर्ताओं द्वारा ऐसे खिलाड़ियों को भी अनदेखा किया जा रहा है जो आंकड़ों में उनसे बेहतर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

Madhur Milan Rao

Nov 01, 2025

IND vs UAE Match Records

भारत को मैच जिताने के बाद शुभमन गिल के साथ पवेलियन लौटते कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs AUS T20 Series 2025: हाल ही में एशिया कप से टीम में वापसी करने वाले शुभमन गिल (Shubman Gill) का टी20 में फ्लॉप शॉ जारी है। टी20 में उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। फ्लैट पिच के शहंशाह कहे जाने वाले गिल का बल्ला जरा सी सीम मूवमेंट होने पर खामोश हो जाता है। लेकिन टीम मेनेजमेंट उन्हे लगातार मौके दे रहा है। यही नहीं टीम में वापसी करते ही उन्हें उपकप्तान भी बना दिया गया।

ऋतुराज-जायसवाल हो रहे नजरअंदाज

शुभमन गिल पिछली 12 पारियों में एक भी अर्द्धशतक नहीं लगा पाए हैं। उन्होंने टी20 करियर में 30 पारियों में 28.73 की औसत से 747 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 141.20 का है। दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और यशस्वी जायसवाल की औसत और स्ट्राइक रेट गिल से बेहतर है। जायसवाल ने 22 पारियों में 164.31 की स्ट्राइक रेट और 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं। वहीं गायकवाड़ ने 20 पारियों में 143.53 की स्ट्राइक रेट और 39.56 की औसत से 633 रन बनाए हैं।

गायकवाड़ भारत के एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में शतक बनाया है। फिर भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रही इस सीरीज में मौका नहीं दिया गया। यशस्वी जायसवाल भी टी20 में अपने ताबड़तोड़ अंदाज के लिए जाने जाते है। दोनों के आंकड़े गिल से बेहतर होने के बावजूद टीम से बाहर हैं।

सैमसन के साथ नाइंसाफी

कई सालों से टीम से अंदर- बाहर हो रहे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, गिल के टीम से शामिल होने से पहले भारत के लिए ओपन कर रहे थे। लेकन अब उन्हें भी अपना ओपनिंग स्पॉट गंवाना पड़ा। पहले नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सैमसन ने 14 पारियों में 39.38 की औसत और 182.20 की स्ट्राइक रेट से 512 रन बनाए हैं। यह पॉजिशन उन्हें रास आती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान सूर्यकुमार यादव, गिल के टीम में शामिल होने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि गिल की स्टाइल टीम की टी20 में अग्रेसिव अप्रोच को सूट नहीं करती है। लेकिन टीम मैनेजमेंट गिल के पक्ष में था। टीम में शामिल होते ही उन्हें उपकप्तान भी बना दिया गया।

ये युवा खिलाड़ी भी हैं कतार में

एक ओर जहां टीम में ओपनिंग पोजिशन के लिए पहले ही कई दावेदार हैं। वहीं दूसरी ओर आइपीएल से उभर कर आए नए चेहरे भी टी20 टीम में अपनी जगह बनाने की फिराक में हैं। 2025 का आइपीएल सीजन ऐसे ही खिलाड़ियों के नाम रहा जहां प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, आयूष म्हात्रे जैसे नए युवा खिलाड़ियों ने सुर्खियां बटोरी। साथ ही 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी प्रतीभा दिखाई। वे मैन्स टी20 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

01 Nov 2025 08:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल के लिए इन खिलाड़ियों को किया जा रहा नजरअंदाज, आंकड़ों में गिल से भी बेहतर

