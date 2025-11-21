गुवाहाटी टेस्ट से पहले BCCI ने शुभमन गिल को लेकर दिया सबसे बड़ा अपडेट

शुभमन गिल और ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Shubman Gill ruled out of Guwahati Test: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ऑफिशियली साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जो शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होने जा रहा है। गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। कोलकाता में पहले टेस्ट के दूसरे दिन गिल सिर्फ तीन बॉल खेलने के बाद मैदान से चले गए और मैच में आगे कोई हिस्सा नहीं लिया। उन्हें अपनी गर्दन पकड़ते हुए देखा गया और बाद में गर्दन में ऐंठन का पता चलने पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें रविवार (16 नवंबर) को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और तीन दिन बाद वे टीम के साथ गुवाहाटी गए थे। लेकिन, दूसरे टेस्ट से पहले वे इंडिया के दोनों प्रैक्टिस सेशन में शामिल नहीं हुए।
दूसरे टेस्ट में उनके खेलने का फैसला मैच से एक दिन पहले के लिए तक टाल दिया गया था। पूरी तरह फिट नहीं होने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कन्फर्म किया कि गिल अब अपनी चोट की आग की जांच के लिए मुंबई रवाना होंगे।
गुवाहाटी टेस्ट से पहले ऋषभ पंत ने कहा कि शुभमन गिल ठीक हैं और बेहतर हो रहे हैं। वह यह टेस्ट खेलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मुझे कल ही पता चला कि मैं इस टेस्ट में लीड करूंगा। मैं गिल से रोज़ बात कर रहा हूं।
बता दें कि गिल को गर्दन में चोट लगने का इतिहास रहा है और यह उनकी पहली चोट नहीं है। वह 2024 में बेंगलुरु में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट भी नहीं खेल पाए थे। भारत गुवाहाटी में सीरीज़ बराबर करने वाली जीत के लिए साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल या नितीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को वापस ला सकता है।
