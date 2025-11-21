गुवाहाटी टेस्ट से पहले BCCI ने शुभमन गिल को लेकर दिया सबसे बड़ा अपडेट

Shubman Gill ruled out of Guwahati Test: भारतीय टीम के कप्‍तान शुभमन गिल ऑफिशियली साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जो शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होने जा रहा है। गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। कोलकाता में पहले टेस्ट के दूसरे दिन गिल सिर्फ तीन बॉल खेलने के बाद मैदान से चले गए और मैच में आगे कोई हिस्सा नहीं लिया। उन्हें अपनी गर्दन पकड़ते हुए देखा गया और बाद में गर्दन में ऐंठन का पता चलने पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें रविवार (16 नवंबर) को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और तीन दिन बाद वे टीम के साथ गुवाहाटी गए थे। लेकिन, दूसरे टेस्ट से पहले वे इंडिया के दोनों प्रैक्टिस सेशन में शामिल नहीं हुए।