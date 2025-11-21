Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

गुवाहाटी टेस्ट से पहले BCCI ने शुभमन गिल को लेकर दिया सबसे बड़ा अपडेट

Shubman Gill ruled out of Guwahati Test: कोलकाता टेस्‍ट में इंजर्ड हुए शुभमन गिल को गुवाहाटी टेस्‍ट से एक दिन पहले बीसीसीआई ने सबसे बड़ा अपडेट दिया है। बोर्ड ने पुष्टि की है कि गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्‍ट नहीं खेलेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 21, 2025

Shubman Gill ruled out of Guwahati Test

शुभमन गिल और ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Shubman Gill ruled out of Guwahati Test: भारतीय टीम के कप्‍तान शुभमन गिल ऑफिशियली साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जो शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होने जा रहा है। गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। कोलकाता में पहले टेस्ट के दूसरे दिन गिल सिर्फ तीन बॉल खेलने के बाद मैदान से चले गए और मैच में आगे कोई हिस्सा नहीं लिया। उन्हें अपनी गर्दन पकड़ते हुए देखा गया और बाद में गर्दन में ऐंठन का पता चलने पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें रविवार (16 नवंबर) को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और तीन दिन बाद वे टीम के साथ गुवाहाटी गए थे। लेकिन, दूसरे टेस्ट से पहले वे इंडिया के दोनों प्रैक्टिस सेशन में शामिल नहीं हुए।

बीसीसीआई ने किया कंफर्म

दूसरे टेस्ट में उनके खेलने का फैसला मैच से एक दिन पहले के लिए तक टाल दिया गया था। पूरी तरह फिट नहीं होने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कन्फर्म किया कि गिल अब अपनी चोट की आग की जांच के लिए मुंबई रवाना होंगे।

'मुझे कल ही पता चला कि मैं इस टेस्ट में लीड करूंगा'

गुवाहाटी टेस्ट से पहले ऋषभ पंत ने कहा कि शुभमन गिल ठीक हैं और बेहतर हो रहे हैं। वह यह टेस्ट खेलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मुझे कल ही पता चला कि मैं इस टेस्ट में लीड करूंगा। मैं गिल से रोज़ बात कर रहा हूं।

पहली बार नहीं हुई गिल को गर्दन में इंजरी

बता दें कि गिल को गर्दन में चोट लगने का इतिहास रहा है और यह उनकी पहली चोट नहीं है। वह 2024 में बेंगलुरु में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट भी नहीं खेल पाए थे। भारत गुवाहाटी में सीरीज़ बराबर करने वाली जीत के लिए साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल या नितीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को वापस ला सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

21 Nov 2025 01:57 pm

Published on:

21 Nov 2025 01:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / गुवाहाटी टेस्ट से पहले BCCI ने शुभमन गिल को लेकर दिया सबसे बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलेगा ये तूफानी गेंदबाज

Kagiso Rabada
क्रिकेट

शुभमन-श्रेयस चोटिल! साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कौन संभालेगा टीम इंडिया की कमान?

Team india
क्रिकेट

IND vs SA: WTC के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया को पछाड़ेगा पाकिस्तान, अगर दूसरे टेस्ट में भी मिली हार

IND vs SA 2nd Test
क्रिकेट

Ind vs SA: एक खिलाड़ी का करियर दांव पर है… अजिंक्य रहाणे ने नंबर-3 पोजीशन को लेकर गौतम गंभीर को दी ये चेतावनी

Ajinkya Rahane warning to Gautam Gambhir
क्रिकेट

AUS vs ENG 1st Test Tea: इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी, चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में बनाए 15/1, स्टीव स्मिथ और लाबुशेन क्रीज़ पर

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.