इस खिलाड़ी की जगह नीतिश रेड्डी को ज्यादा मौके देना चाहते हैं शुभमन गिल, कप्तान ने गिनाए फायदें

India vs West Indies 2025: टीम इंडिया मैनेजमेंट नितीश रेड्डी से गेंदबाजी और बल्लेबाजी में ज्यादा योगदान चाहता है और इसी वजह से उन्हें अधिक मौका देना चाहता है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Oct 09, 2025

Nitish Kumar Reddy

नितीश रेड्डी (Photo Credit - IANS)

IND vs WI Test Series 2025: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार से सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली टेस्ट से पहले ऑलराउंडर नीतिश कुमार रेड्डी के खेलने को लेकर बात की। शुभमन गिल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "टीम मैनेजमेंट नीतिश कुमार रेड्डी को घरेलू सीरीज में ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहता है ताकि विदेशी दौरों के लिए उनकी तैयारी बेहतर हो सके।"

गिल ने आगे कहा, "जब हम विदेश जाते हैं, तो हमें तीसरे या चौथे तेज गेंदबाजी विकल्प के लिए संघर्ष करना पड़ता है। खासकर, तेज गेंदबाजों की मददगार वाली पिचों पर। मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें सिर्फ विदेश में ही खिलाएं, तो यह उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि इससे उसे ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, खासकर अगले एक-डेढ़ साल में, क्योंकि हम भारत के बाहर ज्यादा मैच नहीं खेल रहे हैं।"

शुभमन ने बताई रेड्डी की ताकत

उन्होंने कहा, "एक ऐसा खिलाड़ी होना जो हमारे लिए एक दिन में 10-15 ओवर गेंदबाजी कर सके और साथ ही बल्लेबाजी भी कर सके, तो वह बेहद अहम हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेड्डी ने शानदार बल्लेबाजी की। इसलिए, हम उसे भारत में ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका देना चाहते हैं। मैच और परिस्थिति के अनुसार, हमें लगता है कि वह ऊपरी क्रम में या निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकता है, हम इसे ध्यान में रखेंगे।"

इस खिलाड़ी को करेंगे रिप्सेल

भारतीय टीम मैनेजमेंट शार्दुल ठाकुर की जगह नीतिश कुमार रेड्डी को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया था और गेंदबाजी के दौरान भी कई अहम विकेट हासिल किए थे। मैनेजमेंट उनसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी में ज्यादा योगदान चाहता है और इसी वजह से उन्हें अधिक मौका देना चाहता है। पहले टेस्ट में रेड्डी को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था जबकि गेंदबाजी में सिर्फ 4 ओवर ही उन्होंने किए थे। ऐसे में दिल्ली टेस्ट में उनके प्रदर्शन पर टीम मैनेजमेंट की नजर रहेगी।

09 Oct 2025 06:28 pm

