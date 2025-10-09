इस खिलाड़ी की जगह नीतिश रेड्डी को ज्यादा मौके देना चाहते हैं शुभमन गिल, कप्तान ने गिनाए फायदें

भारतीय टीम मैनेजमेंट शार्दुल ठाकुर की जगह नीतिश कुमार रेड्डी को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया था और गेंदबाजी के दौरान भी कई अहम विकेट हासिल किए थे। मैनेजमेंट उनसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी में ज्यादा योगदान चाहता है और इसी वजह से उन्हें अधिक मौका देना चाहता है। पहले टेस्ट में रेड्डी को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था जबकि गेंदबाजी में सिर्फ 4 ओवर ही उन्होंने किए थे। ऐसे में दिल्ली टेस्ट में उनके प्रदर्शन पर टीम मैनेजमेंट की नजर रहेगी।