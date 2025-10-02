IND vs WI 1st Test: वेस्टइडीज के खिलाफ टॉस हारे शुभमन गिल, लेकिन मैच से पहले दी बड़ी चेतावनी

शुभमन गिल बने दलीप ट्रोफी में नॉर्थ जोन के कप्तान (Photo Credit - IANS)
IND vs WI 1st Test: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल के अपने छठे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल लगातार छठी बार टॉस हार गए। वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को आखिरी बार मई 2002 में हराया था। ऐसे में इस टेस्ट सीरीज में जहां वेस्टइंडीज की टीम इतिहास बदलने उतरेगी तो शुभमन गिल ने मैच के दौरान ही बता दिया कि वह इस साल घर में खेले जाने वाले चारों मुकाबलों को जीतना चाहेंगे।
शुभमन गिल ने कहा, "साल के अंत से पहले हमें अपने घर में चार टेस्ट खेलने हैं और हम चारों जीतना चाहेंगे। तैयारी अच्छी रही है। सभी बेहतरीन लय में हैं, बस लाल गेंद के प्रति अपनी मानसिकता को ढालना है। यह बहुत अच्छी पिच लग रही है। टॉस हारने से निराश नहीं हूं। पिच कबर्स से ढकी हुई है तो शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ तीन स्पिनर रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव टीम में शामिल हैं। ऑलराउंडर नितीश रेड्डी भी खेल रहे हैं।"
वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ ने टॉस जीतने के बाद कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। पिच अच्छी लग रही है। थोड़ी नमी होगी, यह टेस्ट क्रिकेट है और हमें पहले कुछ घंटों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यह एक युवा टीम है, हम मैदान पर आकर अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम इस विकेट पर आखिरी में बल्लेबाजी नहीं करना चाहते क्योंकि हमें पता है कि यह टर्न लेगी। हम दो तेज गेंदबाज, दो स्पिनर्स और एक ऑलराउंडर के साथ उतरने जा रहे हैं।"
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमरा और मोहम्मद सिराज।
टेगेनरीन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़े, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने और जेडन सील्स।
