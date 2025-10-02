IND vs WI 1st Test: वेस्टइडीज के खिलाफ टॉस हारे शुभमन गिल, लेकिन मैच से पहले दी बड़ी चेतावनी

शुभमन गिल ने कहा, "साल के अंत से पहले हमें अपने घर में चार टेस्ट खेलने हैं और हम चारों जीतना चाहेंगे। तैयारी अच्छी रही है। सभी बेहतरीन लय में हैं, बस लाल गेंद के प्रति अपनी मानसिकता को ढालना है। यह बहुत अच्छी पिच लग रही है। टॉस हारने से निराश नहीं हूं। पिच कबर्स से ढकी हुई है तो शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ तीन स्पिनर रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव टीम में शामिल हैं। ऑलराउंडर नितीश रेड्डी भी खेल रहे हैं।"