6,6,6,6,6,6,6,6,6… मात्र 33 गेंद पर शतक जड़ सिकंदर रजा ने एक झटके में तोड़े ढेरों रिकॉर्ड

6,6,6,6,6,6,6,6,6… मात्र 33 गेंद पर शतक जड़ सिकंदर रजा ने एक झटके में तोड़े ढेरों रिकॉर्ड

नई दिल्ली•Oct 23, 2024 / 07:37 pm• Siddharth Rai

Sikandar Raza Most Six in T20 International innings: जिम्बाब्वे के कप्तान और विस्फोटक ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेली है। नैरोबी के रुआराका स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेले जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप सब रिजनल अफ्रीका क्वालिफायर के 12वें मुक़ाबले में रजा ने गाम्बिया के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी।

रजा ने इस मैच में मात्र 33 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। यह अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज शतक है। एस्टोनियाई बल्लेबाज साहिल चौहान ने सायप्रस के खिलाफ मात्र 27 गेंद में शतक ठोका था। रजा के अलावा नामीबिया के निकोल लॉफ्टी-ईटन भी 33 गेंद पर शतक लगा चुके हैं। निकोल ने यह कारनामा नेपाल के खिलाफ किया था। रजा ने इस मैच में 43 गेंद पर 15 छक्के और सात चौके की मदद से नाबाद 133 रन बनाए। इसी के साथ वे एक टी20 पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं। इस लिस्ट में टॉप पर साहिल चौहान ही हैं। चौहान ने उस पारी में 18 चाकी लगाए थे। वहीं दूसरे नंबर पर अफगान बल्लेबाज हज़रतुल्ला ज़ज़ाई और न्यूजीलैंड के फिन एलन 16 – 16 छक्कों के साथ हैं। ज़ज़ाई ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था। वहीं एलन ने 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ यह कारनामा किया था। रजा की इस पारी की मदद से जिम्बाब्वे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट खोकर 344 रन बनाए। 344 रन अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड नेपाल के नाम था। नेपाल ने 27 सितंबर 2023 को मंगोलिया के खिलाफ 20 ओवर में 3 विकेट पर 314 रन बनाये थे। अंतरराष्ट्रीय टी20 में अब तक सिर्फ नेपाल और जिम्बाब्वे ने ही 300 या उससे ज्यादा रन का स्कोर किया है।