SL vs AUS, 1st Test : श्रीलंका को मिली सबसे बड़ी हार, ऑस्ट्रेलिया ने उसके घर में मात देकर किया यह कमाल

यह भी पढ़ें Ranji Trophy: शिवम के 'पंजे' से दिल्ली ने रेलवे को पारी और 19 रन से हराया भारत के खिलाफ 2017 में पारी और 239 रन से हार के बाद श्रीलंका की यह टेस्ट क्रिकेट में यह सबसे बड़ी हार है। वहीं टेस्ट क्रिकेट में मेहमान ऑस्ट्रेलिया की रेड बॉल क्रिकेट में चौथी सबसे बड़ी जीत है। टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत फरवरी में 2022 में हासिल की थी, जहां उसने जोहान्सबर्ग में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को पारी और 360 रन से हराया था।

टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका की सबसे बड़ी हार 1) पारी और 242 रन vs ऑस्ट्रेलिया, 2025

2) पारी और 239 रन vs भारत, 2017

3) पारी और 229 रन vs दक्षिण अफ्रीका, 2001 टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की चौथी बड़ी जीत 1) पारी और 360 रन vs दक्षिण अफ्रीका, 2022

2) पारी और 332 रन vs इंग्लैंड, 1946

3) पारी और 259 रन vs दक्षिण अफ्रीका, 1950

4) पारी और 242 रन vs श्रीलंका, 2025