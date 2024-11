SL vs NZ 3rd ODI Live Streaming: आज न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने उतरेगी श्रीलंका, जानें भारत में कब-कहां देखें लाइव

SL vs NZ 3rd ODI मैच कहां खेला जाएगा? SL vs NZ 3rd ODI मैच आज मंगलवार 19 नवंबर को पल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकल में खेला जाएगा। SL vs NZ 3rd ODI मैच मैच किस समय शुरू होगा? SL vs NZ 3rd ODI मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा।

SL vs NZ 3rd ODI मैच कहां देखें? SL vs NZ 3rd ODI मैच फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। न्यूजीलैंड वनडे टीम मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैक फॉल्क्स। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेट कीपर)। हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, नाथन स्मिथ, ईश सोढ़ी, विल यंग।