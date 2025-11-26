साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में किया निराश, अब इस टूर्नामेंट में साई सुदर्शन को मिला खेलने का मौका

हालाकि 24 वर्षीय खिलाड़ी का शामिल होना तमिलनाडु के लिए मनोबल बढ़ाने वाला होगा, जिसने बुधवार को राजस्थान से छह विकेट की हार के साथ ग्रुप डी में अपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभियान की शुरुआत की थी। सुदर्शन को अहमदाबाद में घर जैसा महसूस होगा, जहां वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहे हैं। उन्हें फ्रेंचाइज़ी में एक ओपनर के रूप में सफलता मिली थी। उन्होंने IPL 2025 सीज़न में 15 मैचों में 156.17 की स्ट्राइक रेट से 759 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी।