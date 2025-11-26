साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में किया निराश, अब इस टूर्नामेंट में साई सुदर्शन को मिला खेलने का मौका

साई सुदर्शन, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)
SMAT 2025-26: साई सुदर्शन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) के लिए तमिलनाडु टीम में शामिल किया गया है। इसकी जानकारी तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (टीएनसीए) ने बुधवार दी। साई सुदर्शन गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारतीय टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। इस टेस्ट मैच में साई सुदर्शन ने 15 और 14 रन की पारी खेली थी।
हालाकि 24 वर्षीय खिलाड़ी का शामिल होना तमिलनाडु के लिए मनोबल बढ़ाने वाला होगा, जिसने बुधवार को राजस्थान से छह विकेट की हार के साथ ग्रुप डी में अपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभियान की शुरुआत की थी। सुदर्शन को अहमदाबाद में घर जैसा महसूस होगा, जहां वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहे हैं। उन्हें फ्रेंचाइज़ी में एक ओपनर के रूप में सफलता मिली थी। उन्होंने IPL 2025 सीज़न में 15 मैचों में 156.17 की स्ट्राइक रेट से 759 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी।
साई सुदर्शन को भारत की तरफ से 6 टेस्ट मैच में खेलने के मौका मिला है, जिसमें उन्होंने 11 इनिंग में 27.45 की औसत से कुल 302 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 87 रन है। आपको बता दें कि साई सुदर्शन को इंग्लैंड दौरे के बाद वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला, लेकिन ज्यादातार मौकों पर उनके बल्ले से रन नहीं निकले।
