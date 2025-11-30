अभिषेक शर्मा के बाद ईशान किशन ने ठोका तूफानी शतक, 226 की स्ट्राइक रेट से कूट दिए इतने रन

Left-handed wicketkeeper-batsman Ishan Kishan (Photo: IANS)
Ishan Kishan Century in SMAT 2025: रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप D मैच में टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने त्रिपुरा के खिलाफ शतक जड़ा। उन्होंने 50 गेंदों में 10 चौके और 8 छक्कों की मदद से 113 रन की पारी खेली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में त्रिपुरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 182 रन बनाए। कप्तान ईशान किशन के शतक की बदौलत झारखंड ने 17.3 ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
इससे पहले ईशान ने टॉस जीता और त्रिपुरा को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। त्रिपुरा की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 41 रन तक टीम ने 3 विकेट गंवा दिए। सलामी बल्लेबाज बिक्रम कुमार दास के 29 गेंदों में 42 रन और विजय शंकर के 41 गेंदों में 59 रन की बदौलत त्रिपुरा ने 20 ओवर में 182 रन बनाए। झारखंड की ओर से विकास कुमार और अनुकुल रॉय ने 2-2 विकेट लिए, जबकि सौरभ शेखर, उत्कर्ष सिंह और बाल कृष्णा ने 1-1 विकेट चटकाए।
183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की शुरुआत खराब रही। ईशान किशन और उत्कर्ष सिंह ने पारी की शुरुआत की। 6 रन पर टीम का पहला विकेट गिरा और उत्कर्ष 5 रन बनाकर आउट हो गए। कुछ देर बाद कुमार कुशाग्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान ईशान किशन और विराट सिंह ने झारखंड को कोई झटका नहीं लगने दिया और 15 गेंद बाकी रहते टीम को जीत दिला दी। ईशान ने 45 गेंदों में शतक जड़ा और 50 गेंदों में 10 चौके और 8 छक्कों की मदद से 113 रन बनाकर नाबाद रहे। विराट सिंह ने भी अर्धशतक पूरा किया और 40 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे।
ईशान किशन ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आखिरी वनडे साल 2023 में खेला था। उन्होंने भारत के लिए 27 वनडे, 32 टी20 और 2 टेस्ट मैच खेले हैं। वह भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाजों में से एक हैं। वनडे में वह टीम इंडिया के लिए 7 अर्धशतकीय पारी भी खेल चुके हैं।
