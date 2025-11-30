अभिषेक शर्मा के बाद ईशान किशन ने ठोका तूफानी शतक, 226 की स्ट्राइक रेट से कूट दिए इतने रन

183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की शुरुआत खराब रही। ईशान किशन और उत्कर्ष सिंह ने पारी की शुरुआत की। 6 रन पर टीम का पहला विकेट गिरा और उत्कर्ष 5 रन बनाकर आउट हो गए। कुछ देर बाद कुमार कुशाग्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान ईशान किशन और विराट सिंह ने झारखंड को कोई झटका नहीं लगने दिया और 15 गेंद बाकी रहते टीम को जीत दिला दी। ईशान ने 45 गेंदों में शतक जड़ा और 50 गेंदों में 10 चौके और 8 छक्कों की मदद से 113 रन बनाकर नाबाद रहे। विराट सिंह ने भी अर्धशतक पूरा किया और 40 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे।