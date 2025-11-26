Patrika LogoSwitch to English

SMAT 2025: सूर्या और रहाणे ने मचाया गदर, शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी, मुंबई की आसान जीत

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: बुधवार से शुरू हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई ने रेलवे को 7 विकेट से हरा दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 26, 2025

Suryakumar Yadav asia cup 2025 team india ind vs pak

Suryakumar yadav ने अपनी फिटनेस पर दिया अपडेट (फोटो- IANS)

Mumbai vs Railways SMAT 2025 Highlights: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 (Syed Mushtaq Ali Trophy 2025) के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई ने 7 विकेट से रेलवे के खिलाफ जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए रेलवे ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 158 रन बनाए। 159 रन के लक्ष्य को मुंबई ने 16वें ओवर में सिर्फ 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने 30 गेंदों में 47 रन की पारी खेली, जबकि अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने 187 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों में 62 रन की पारी खेली।

मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रेलवे की शुरुआत खराब रही। शार्दुल ने मुंबई को पहली सफलता दिलाई। 20 रन के भीतर रेलवे के 2 बल्लेबाज़ आउट हो गए। तीसरे विकेट के लिए रेलवे ने छोटी सी साझेदारी की। रवि सिंह 26 रन बनाकर आउट हुए, तो मोहम्मद सैफ अर्धशतक से चूक गए और 48 रन बनाकर शिवम दुबे का शिकार हुए। आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के उभरते हुए स्टार बल्लेबाज़ आशुतोष शर्मा ने 30 गेंदों में 61 रन की पारी खेली।

आशुतोष ने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए। एक समय रेलवे की टीम मुश्किल से 140 के करीब पहुंचती नज़र आ रही थी, लेकिन आशुतोष की पारी ने उसे 160 के करीब पहुंचा दिया। रेलवे ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 158 रन बनाए। मुंबई के लिए शिवम दुबे और शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी की और 1-1 विकेट चटकाए। दोनों ने 4 की औसत से भी कम रन दिए। तुषार देशपांडे को भी एक सफलता मिली, लेकिन उन्होंने 4 ओवर में 34 रन खर्च किए।

रहाणे ने जड़ा शानदार अर्धशतक

159 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही और आयुष म्हात्रे 18 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी ने रेलवे के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोनों के बीच 31 गेंदों में 50 रन की साझेदारी हुई। सूर्या अर्धशतक से चूक गए और 47 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 30 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतक जड़ा और 33 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य और रहाणे की पारियों ने मुंबई की जीत लगभग कन्फर्म कर दी थी। बचा हुआ काम हार्दिक तोमर और शिवम दुबे ने पूरा किया और मुंबई को 16वें ओवर में 7 विकेट से जीत दिला दी।

Updated on:

26 Nov 2025 08:46 pm

Published on:

26 Nov 2025 08:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SMAT 2025: सूर्या और रहाणे ने मचाया गदर, शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी, मुंबई की आसान जीत

