SMAT 2025: सूर्या और रहाणे ने मचाया गदर, शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी, मुंबई की आसान जीत

159 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही और आयुष म्हात्रे 18 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी ने रेलवे के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोनों के बीच 31 गेंदों में 50 रन की साझेदारी हुई। सूर्या अर्धशतक से चूक गए और 47 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 30 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतक जड़ा और 33 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य और रहाणे की पारियों ने मुंबई की जीत लगभग कन्फर्म कर दी थी। बचा हुआ काम हार्दिक तोमर और शिवम दुबे ने पूरा किया और मुंबई को 16वें ओवर में 7 विकेट से जीत दिला दी।