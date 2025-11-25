कल से शुरू होगा IPL से भी बड़ा टी20 टूर्नामेंट, सूर्या-संजू और रिंकू सिंह जैसे स्टार मचाएंगे धमाल, यहां देखें Live

संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव की आईपीएल (फोटो- IANS)
Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 Live Streaming: भारतीय घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी 2025-26 का पहला लेग पूरा हो चुका है और अब सभी खिलाड़ी रेड बॉल से आराम लेकर व्हाइट बॉल की तैयारी में जुट गए हैं। 26 नवंबर से शुरू हो रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 32 टीमें एलीट ग्रुप की हैं और 6 टीमें प्लेट ग्रुप की हैं। पिछली बार मुंबई ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खिताब जीता था। इस टूर्नामेंट में आईपीएल टीमों से रिलीज किए गए खिलाड़ियों की नजर शानदार प्रदर्शन कर अपना ऑक्शन प्राइस बढ़ाने पर होगी। इन मुकाबलों को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है। हालांकि ग्रुप स्टेज के चुनिंदा मैच भी प्रसारित किए जाएंगे।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की एलीट ग्रुप में 32 टीमें हैं, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में 8 टीमें शामिल हैं और टॉप दो टीमें सुपर लीग स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगी। सुपर लीग स्टेज में भी दो ग्रुप हैं, जिसमें 4-4 टीमों को रखा गया है। दोनों ग्रुप की टॉपर टीम सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। खिताबी मुकाबला 18 दिसंबर को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा। प्लेट ग्रुप में 6 टीमें शामिल हैं।
ग्रुप A: मुंबई, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, रेलवे, असम
ग्रुप B: बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर
ग्रुप C: पंजाब, बंगाल, हरियाणा, बड़ौदा, गुजरात, पांडिचेरी, सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश
ग्रुप D: सौराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तराखंड, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम
26 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच खेले जाने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है। इस टूर्नामेंट का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी।
साल 2024-25 में मुंबई ने बड़ौदा को हराकर दूसरी बार खिताब जीता। 2006 में शुरू हुए इस टी20 टूर्नामेंट का 20वां संस्करण बुधवार से शुरू होगा। तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा (3) बार खिताब जीता है। मुंबई के अलावा बड़ौदा और कर्नाटक ने भी 2-2 बार खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर तिलक वर्मा के नाम है, जिन्होंने पिछले साल मेघालय के खिलाफ 151 रन की पारी खेली थी
