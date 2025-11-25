कल से शुरू होगा IPL से भी बड़ा टी20 टूर्नामेंट, सूर्या-संजू और रिंकू सिंह जैसे स्टार मचाएंगे धमाल, यहां देखें Live

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 Live Streaming: भारतीय घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी 2025-26 का पहला लेग पूरा हो चुका है और अब सभी खिलाड़ी रेड बॉल से आराम लेकर व्हाइट बॉल की तैयारी में जुट गए हैं। 26 नवंबर से शुरू हो रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 32 टीमें एलीट ग्रुप की हैं और 6 टीमें प्लेट ग्रुप की हैं। पिछली बार मुंबई ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खिताब जीता था। इस टूर्नामेंट में आईपीएल टीमों से रिलीज किए गए खिलाड़ियों की नजर शानदार प्रदर्शन कर अपना ऑक्शन प्राइस बढ़ाने पर होगी। इन मुकाबलों को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है। हालांकि ग्रुप स्टेज के चुनिंदा मैच भी प्रसारित किए जाएंगे।