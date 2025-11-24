पलाश मुच्छल का स्मृति मंधाना के पिता के साथ कैसा था रिश्ता, मां ने किया खुलासा

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल (फोटो- IANS)
Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: वूमेंस क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी पलाश मुच्छल से रविवार को होने वाली थी, लेकिन अचानक उसे टाल दिया गया। स्मृति मंधाना के पिता को अचानक हार्ट अटैक आया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके कुछ देर बाद स्मृति मंधाना के होने वाले पति को भी अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उनका 4 घंटे तक इलाज चला। बता दें कि पलाश को स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना से बहुत लगाव है। हार्ट अटैक की खबर सुनकर पलाश फूट-फूटकर रोने लगे, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई।
पत्रकारों से बात करते हुए पलाश की मां अमिता ने कहा, “जब स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया तो पलाश रोने लगे।" उन्होंने बताया कि पलाश को स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना से बहुत लगाव है। स्मृति के पिता के बीमार होने की खबर ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया और इसी कारण उन्होंने शादी को टालने का फैसला किया।
बता दें कि स्मृति मंधाना और गायक पलाश मुच्छल की शादी रविवार को शाम 4.30 बजे होने वाली थी, लेकिन उसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। वेडिंग प्लानर ने बताया, “सुबह जब स्मृति मंधाना के पिता नाश्ता कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। हमने थोड़ा इंतजार किया कि शायद वे सामान्य हो जाएं, लेकिन सुधार न होने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं।”
वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने के बाद ही टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना का परिवार लंबे समय से तैयारियों में जुटा हुआ था। कई दिनों से शादी की रस्में चल रही थीं। इस दौरान महिला क्रिकेट टीम की कई खिलाड़ी भी सांगली में मौजूद थीं। हालांकि अब शादी स्थगित किए जाने के बाद सभी मेहमानों को वापस भेज दिया गया है। मंधाना के पिता की तबीयत पूरी तरह ठीक होने के बाद फिर से शादी की तारीख तय की जाएगी।
पलाश एक उभरते संगीतकार और फिल्ममेकर हैं। 22 मई 1995 को इंदौर में जन्मे पलाश ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा और बहुत कम उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रख दिया। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य सदस्य हैं और उपकप्तानी की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। मंधाना को आने वाले समय में टीम इंडिया की कप्तान के तौर पर भी देखा जाता है। वह भारत के लिए 7 टेस्ट, 117 वनडे और 153 टी20 मैच खेल चुकी हैं।
