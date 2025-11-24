पलाश मुच्छल का स्मृति मंधाना के पिता के साथ कैसा था रिश्ता, मां ने किया खुलासा

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: वूमेंस क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी पलाश मुच्छल से रविवार को होने वाली थी, लेकिन अचानक उसे टाल दिया गया। स्मृति मंधाना के पिता को अचानक हार्ट अटैक आया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके कुछ देर बाद स्मृति मंधाना के होने वाले पति को भी अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उनका 4 घंटे तक इलाज चला। बता दें कि पलाश को स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना से बहुत लगाव है। हार्ट अटैक की खबर सुनकर पलाश फूट-फूटकर रोने लगे, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई।