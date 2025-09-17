INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना से ठोका दूसरा सबसे तेज शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जमकर कूटा, लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

स्मृति ने पहले मैच के अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए मात्र 77 गेंद पर शतक ठोक डाला। इस मैच में स्मृति ने 91 गेंद पर चार छक्के और 14 चौके की मदद से 117 रनों की पारी खेली। यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज वनडे शतक है। भारत के लिए सबसे तेज शतक भी स्मृति ने ही ठोका है। उन्होंने इसी साल आयरलैंड के खिलाफ मात्र 70 गेंद पर शतक पूरा किया था।