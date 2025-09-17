Patrika LogoSwitch to English

INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना से ठोका दूसरा सबसे तेज शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जमकर कूटा, लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में स्मृति मंधाना ने मात्र 77 गेंद पर शतक ठोका है। यह उनके वनडे करियर का 12वां शतक है। स्मृति ने 91 गेंद पर चार छक्के और 14 चौके की मदद से 117 रनों की पारी खेली।

भारत

Siddharth Rai

Sep 17, 2025

smriti mandhana century
स्मृति मंधाना ने जड़ा अपने वनडे करियर का 12वां शतक (Photo - EspnCricInfo)

India Women vs Australia Women, 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुक़ाबला खेला जा रहा हैं। मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय खब्बू सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक बार फिर जोरदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है।

स्मृति मंधाना ने मात्र 77 गेंद में ठोका शतक

स्मृति ने पहले मैच के अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए मात्र 77 गेंद पर शतक ठोक डाला। इस मैच में स्मृति ने 91 गेंद पर चार छक्के और 14 चौके की मदद से 117 रनों की पारी खेली। यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज वनडे शतक है। भारत के लिए सबसे तेज शतक भी स्मृति ने ही ठोका है। उन्होंने इसी साल आयरलैंड के खिलाफ मात्र 70 गेंद पर शतक पूरा किया था।

स्मृति के वनडे करियर का 12वां शतक

यह स्मृति के वनडे करियर का 12वां शतक है। इसी के साथ वे महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड की टैम्सिन बीअमोंट के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग के नाम वनडे में सबसे ज्यादा शतक हैं। लैनिंग ने अपने करियर में 15 शतक लगाए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 13 शतक के साथ न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं।

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 + स्कोर बनाने का रिकॉर्ड

मंधाना महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 50 + स्कोर करने वाले दुनिया की पांचवीं बल्लेबाज बन गईं हैं। मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट को पछाड़ दिया है। मंधाना ने अबतक 44 बार 50 + स्कोर बनाए हैं। वहीं, लौरा वोल्वार्ड्ट ने अपने वनडे करियर में 43 बार ऐसा किया है। महिला वनडे में सबसे ज्यादा 50+ का स्कोर पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज के नाम है। मिताली ने 71 बार ऐसा किया है।

Published on:

17 Sept 2025 03:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना से ठोका दूसरा सबसे तेज शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जमकर कूटा, लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

