SMT 2025: IPL 2026 से पहले CSK के बल्लेबाज ने मचाया गदर, 31 गेंद में ठोका शतक

उर्विल पटेल, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Urvil Patel smashes 31-ball 100: सर्विसेज के खिलाफ बुधवार को खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलीट ग्रुप-सी मैच में गुजरात के कप्तान उर्विल पटेल ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 31 गेंदों में शतक ठोक दिया। हालाकि 27 वर्षीय बल्लेबाज 37 गेंद में 12 चौके और 10 छक्के की मदद से 119 रन बनाकर नॉट आउट रहा।
हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड पर खेले गए मैच में गुजरात ने सर्विसेज से टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। इसके बाद गौरव कोचर के तूफानी अर्द्धशतक (60 रन, 37 गेंद) से सर्विसेज ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन बनाए। इसके जवाब में कप्तान उर्विल पटेल के तेजतर्रार शतक और आर्य देसाई के धमाकेदार अर्द्धशतक (60 रन, 35 गेंद) से गुजरात ने 12.3 ओवर में 2 विकेट पर 183 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
उर्विल पटेल पिछले आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा थे। फ्रेंचाइजी ने IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले उन्हें टीम में बरकरार रखा है। उन्हें IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तीन मैच में खेलने का मौका मिला था, जहां उन्होंने 212.50 की स्ट्राइक रेट और 22.66 की औसत से कुल 68 रन बनाए।
दिलचस्प बात यह है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक छक्के (29) लगाने और संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज टी-20 शतक ठोकने का रिकॉर्ड रखने वाले गुजरात के उर्विल को IPL 2025 मेगा ऑक्शन में किसी टीम ने नहीं खरीदा था। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले आईपीएल सीजन में इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम के साथ जोड़ा था।
28 गेंद: उर्विल पटेल (गुजरात vs त्रिपुरा, इंदौर, 2024)
28 गेंदः अभिषेक शर्मा (पंजाब vs मेघालय, राजकोट, 2024)
31 गेंदः उर्विल पटेल (गुजरात vs सर्विसेज, हैदराबाद, 2025)
