SMT 2025: IPL 2026 से पहले CSK के बल्लेबाज ने मचाया गदर, 31 गेंद में ठोका शतक

हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड पर खेले गए मैच में गुजरात ने सर्विसेज से टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। इसके बाद गौरव कोचर के तूफानी अर्द्धशतक (60 रन, 37 गेंद) से सर्विसेज ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन बनाए। इसके जवाब में कप्तान उर्विल पटेल के तेजतर्रार शतक और आर्य देसाई के धमाकेदार अर्द्धशतक (60 रन, 35 गेंद) से गुजरात ने 12.3 ओवर में 2 विकेट पर 183 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।