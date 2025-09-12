CPL 2025 में खेला गया सांस रोक देने वाला मुकाबला, पैट्रियट्स ने आखिरी गेंद पर एक रन से दर्ज की रोमांचक जीत

St Kitts And Nevis Patriots vs Barbados Royals Match Highlights: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) के 27वें मैच में बेहद रोमांचक जीत दर्ज की है। पैट्रियट्स ने शुक्रवार को सांस रोक देने वाले मुकाबले में बारबाडोस रॉयल्स को आखिरी गेंद पर एक रन के करीबी अंतर से हरा दिया। किंग्स्टन ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी पैट्रियट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। इसके जवाब में रॉयल्‍स की टीम 20 ओवर में 149 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ पैट्रियट्स की टीम पॉइंट्स टेबल में 10 में से चार मैच जीतकर पांचवें पायदान पर पहुंच गई है। वहीं, बारबाडोस रॉयल्स आठ में से छह मुकाबले गंवा चुकी है और छठे पायदान के साथ प्‍लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है।