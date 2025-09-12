CPL 2025 में खेला गया सांस रोक देने वाला मुकाबला, पैट्रियट्स ने आखिरी गेंद पर एक रन से दर्ज की रोमांचक जीत

St Kitts And Nevis Patriots vs Barbados Royals Match Highlights: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) के 27वें मैच में बेहद रोमांचक जीत दर्ज की है। पैट्रियट्स ने शुक्रवार को सांस रोक देने वाले मुकाबले में बारबाडोस रॉयल्स को आखिरी गेंद पर एक रन के करीबी अंतर से हरा दिया। किंग्स्टन ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी पैट्रियट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। इसके जवाब में रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 149 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ पैट्रियट्स की टीम पॉइंट्स टेबल में 10 में से चार मैच जीतकर पांचवें पायदान पर पहुंच गई है। वहीं, बारबाडोस रॉयल्स आठ में से छह मुकाबले गंवा चुकी है और छठे पायदान के साथ प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है।
किंग्स्टन ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पैट्रियट्स ने सात विकेट खोकर 150 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और आंद्रे फ्लेचर की सलामी जोड़ी ने 6 ओवरों में 46 रन जोड़े। फ्लेचर 13 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिजवान ने 36 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। टीम 74 के स्कोर तक अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी।
इसके बाद कप्तान जेसन होल्डर ने नवियन बिदाईसी के साथ छठे विकेट के लिए 74 रन जुटाते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जेसन होल्डर ने 30 गेंदों में पांच छक्कों और एक चौके के साथ नाबाद 53 रन बनाए। वहीं, नवियन 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विपक्षी टीम से ईथन बॉश ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि क्रिस ग्रीन और डेनियल सैम्स ने दो-दो शिकार किए।
इसके जवाब में बारबाडोस रॉयल्स की टीम निर्धारित ओवरों में सात विकेट खोकर 149 रन ही बना सकी। रॉयल्स के लिए रस्सी वैन डेर डुसेन ने नाबाद 37 रन की पारी खेली, जबकि ब्रैंडन किंग ने 29 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, क्विंटन डी कॉक ने 22 और शेरफेन रदरफोर्ड ने 25 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से कप्तान जेसन होल्डर, वकार सलामखेल और नवियन बिदाईसी ने दो-दो शिकार किए, जबकि नसीम शाह ने एक विकेट हासिल किया।
आखिरी ओवर में रॉयल्स को जीत के लिए 14 रन की दरकार थी। पैट्रियट्स की ओर खुद कप्तान जेसन होल्डर 20वां ओवर फेंकने आए। उनकी पहली ही गेंद पर वैन डेर डूसेन ने मिड विकेट पर छक्का जड़ दिया और दूसरी गेंद पर सिंगल ले लिया। तीसरी गेंद होल्डर ने वाइड फेंक दी। अगली तीसरी गेंद डैनियल सैम्स ने बल्ले का किनारा लगाते हुए दो रन भाग लिए। फिर चौथी गेंद पर सैम्स ने गेंद को डीप पॉइंट पर भेजते हुए एक रन भाग लिया।
अब रॉयल्स को दो गेंद पर तीन रन की दरकार थी। पांचवीं गेंद पर होल्डर ने सिंगल निकाला। सांस रोक देने वाले इस मुकाबले आखिरी गेंद पर रॉयल्स को 2 रन चाहिए थे और होल्डर के सामन डैनियल थे। अंतिम गेंद होल्डर ने सटीक यॉर्कर फेंकी, जो डैनियल के जूते से लगी। होल्डर ने एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर ने सैम्स को आउट करार दिया। इस तरह रॉयल्स ने जीता हुआ मैच गंवा दिया।