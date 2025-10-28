महिला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल सकती है ये चोटिल खिलाड़ी, बोर्ड ने दिया बड़ा अपडेट

Sophie Ecclestone Injury Update: महिला विश्‍व कप 2025 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले से एक दिन पहले इंग्लिश टीम के लिए अच्‍छी खबर आ रही है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को उम्मीद है कि सोफी एक्लेस्टोन बुधवार 29 अक्‍टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। बाएं हाथ की स्पिनर न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गई थीं। एमआरआई स्कैन से पता चला है कि सोफी एक्लेस्टोन को कॉलर बोन के पास के जोड़ में मामूली चोट लगी है। बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले आईसीसी महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले एक्लेस्टोन की फिटनेस की जांच की जाएगी।